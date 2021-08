Sanluri. Allevatore deferito per guida in stato di alterazione da utilizzo di stupefacenti

Allevatore deferito. Stamattina a Sanluri i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno deferito in s.l. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida in stato di alterazione da utilizzo di stupefacenti un 29enne allevatore del luogo, già gravato da precedenti denunce.

Militari del medesimo reparto erano intervenuti in data 07 luglio 2021 nella stessa cittadina del Medio Campidano per un sinistro, in ordine al quale avevano richiesto a carico del conducente esami ematici all’ospedale Brotzu di Cagliari, il cui esito è poi pervenuto positivo per “cocaina”.

La patente di guida dell’uomo è stata ritirata e non sarà facile per lui poterla recuperare.