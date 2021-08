Sandro Murru Kortezman: dj set a Oristano, Cagliari e “In the Sky”

Giovedì 5 agosto, il dj producer sardo Sandro Murru Kortezman farà divertire con il suo sound e la sua energia l’Easy di S’Archittu ad Oristano, un posto splendido in cui vivere tramonto, cena e dopocena.

Venerdì 6 agosto si sposta come sempre sulla Terrazza del Lazzaretto a Cagliari, mentre sabato 7 la sera è all’American Beach Bar di Maddalena Spiaggia (CA).

Sarebbe già abbastanza ma non è tutto perché come ogni pomeriggio nel weekend anche sabato 7 e domenica 8 agosto fa scatenare la Piscina a Onde Blufan di Sarroch (CA).

Riassumendo è decisamente impegnato a regalare il suo sound alla sua terra, la splendida Sardegna. Ma per fortuna anche chi è lontano dall’isola può godersi il sound e l’energia di Sandro Murru Kortezman. Ad esempio, ogni giorno Murru alle 16 è anche in FM e online, con il suo programma Soundback su Radio Super Sound.

E poi ci sono i suoi dischi. Il più recente ha un sound decisamente anni ’80. Si chiama “In the Sky” ed esce su Molto Recordings. E’ una canzone perfetta per essere ascoltata alla radio, con sonorità tipiche della Italo-Dance anni ’80… ed è pure perfetta per i dancefloor estivi, italiani e non. Finalmente tornano le melodie facili ed orecchiabili, ballabili e rinfrescanti per questa estate bollente.

Ma chi è Sandro Murru Kortezman?

E’ un noto dj-producer nonchè un prolifico autore, che nel suo palmares vanta ben 5 dischi d’oro e 3 di platino ottenuti per diversi progetti dance come Blackwood con “My Love for you” e “Ride on the Rhythm”, o Chase con “Stay With Me” e “Obsession” e ancora The Rumbar, Safeway, Shamur, oltre alle produzioni come Kortezman o Sandro Murru.

