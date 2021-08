San Vero Milis – Il Mostro Peloso a Mandriola

Dopo aver ospitato la carovana del Dromos festival, il calendario delle manifestazioni estive sanveresi, si arricchisce di due nuovi appuntamenti.

Nella Pineta di Mandriola, per Altrimari 2021, il 17 agosto 2021 è in programma, con inizio alla ore 19.00, lo spettacolo per bambini “I mostri, che paura”.