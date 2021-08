San Teodoro: spettacolo “Antologia deleddiana” di Bocheteatro

Mercoledì 4 agosto, alle ore 21:30, presso la Piazzetta Garden, sita in Via Grazia Deledda n. 1 a San Teodoro, si celebreranno i 150 anni dalla nascita della scrittrice nuorese Grazia Deledda, vincitrice del Premio Nobel per la letteratura nel 1926.

Giovanni Carroni, della Compagnia Bocheteatro di Nuoro, proporrà il suo spettacolo “Antologia Deleddiana”. Sarà accompagnato dalle musiche di Fabio Coronas e Omar Bandinu.

Con questa proposta Giovanni Carroni, per le celebrazioni dei 150 anni dalla nascita della scrittrice, quale logica e naturale prosecuzione di questo itinerario artistico all’insegna di Grazia Deledda .

Sposare il sogno della scrittrice che, non ancora ventenne, scriveva: “Io non sogno la gloria per un sentimento di vanità e di egoismo, ma perché amo intensamente il mio paese, e sogno di poter un giorno irradiare con un mite raggio le fosche ombre dei nostri boschi, di poter un giorno narrare, intesa, la vita e le passioni del mio popolo, così diverso dagli altri così vilipeso e dimenticato e perciò più misero nella sua fiera e primitiva ignoranza”.

