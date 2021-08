San Gavino Monreale – Prima Prova Assoluta di un Campionato Nazionale LAM in Sardegna

Domenica 29 agosto a San Gavino Monreale, per la prima volta in Sardegna, si terrà una prova di un campionato nazionale LAM valida come prova assoluta nazionale. L’evento, Prova Assoluta di Campionato Nazionale LAM, si svolgerà domenica 29 agosto a San Gavino Monreale negli spazi del campo sportivo di Santa Teresa, fronte ospedale e nelle intenzioni degli organizzatori vuole porrà le basi per creare, nel prossimo futuro, un circuito regionale a più tappe di livello superiore che possa posizionare stabilmente le Sardegna nel panorama nazionale dei tornei arcieristici medioevali.

“Abbiamo scelto come sede del torneo San Gavino Monreale – dichiara Sandro Zuddas, Presidente dell’Associazione Arcieri del Castello di Sanluri, iscritto socio L.A..M fin dalla fondazione e organizzatore di eventi di rievocazione storico medioevale – perché San Gavino, nel periodo Giudicale, ha avuto una grande importanza strategica, un’importanza ancora oggi confermata dalle effigi ritraenti i regnanti del giudicato d’Arborea tra cui Mariano IV ed Eleonora D’Arborea.”

Lo scopo della LAM ci racconta ancora Zuddas è anche quello di dare ai suoi iscritti l’opportunità di esaltare le peculiarità del proprio territorio attraverso l’organizzazione tornei arcieristici, rappresentando e divulgando uno spaccato del medioevo.

advertisement

L’evento sportivo è inserito nel programma della manifestazione “Rievocazione Storica con Narrazione e torneo LAM di Tiro con l’Arco Medievale”, organizzata dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo in collaborazione con l’Associazione Figli D’arte Medas e la Compagnia Medievale Monreale, promossa e sostenuta dal Comune di San Gavino Monreale, che dal 23 agosto al 29 agosto, a San Gavino Monreale, sta facendo rivivere e conoscere a curiosi e appassionati le vicende e i risvolti storici dei Giudicati Sardi.

“Come Amministrazione Comunale siamo felicissimi di poter ospitare, per la prima volta in Sardegna, una Prova Assoluta di un Campionato Nazionale LAM – ci comunica Giusy Chessa, Assessore allo Sport del Comune di San Gavino – Un appuntamento sportivo di questo livello darà sicuro lustro alla nostra cittadina che da sempre è abituata a recitare, nello sport, un ruolo da assoluta protagonista”

“La scelta di San Gavino come location di gara – ci dice invece Nicola Ennas, assessore ai grandi eventi e al turismo di San Gavino Monreale – non fa altro che confermare le tante potenzialità che il nostro comune può avere nell’organizzazione di grandi eventi sportivi e culturali di livello sovra regionale. Questo è un punto da cui vogliamo ripartire con maggiore slancio – conclude Ennas – una base su cui organizzare, in futuro, nuovi eventi e far crescere una rete di soggetti che sappiano fare impresa nel settore del turismo sportivo e culturale”.

“All’evento di domenica 29 agosto – conclude Zuddas – parteciperanno circa 30

arcieri in abito storico, provenienti da tutta la Sardegna, che si sfideranno nella competizione. Saranno presenti inoltre altri 20 figuranti in abiti storici del periodo giudicale, cosi come in abito storico sarà anche, come da disposizioni LAM, la giuria di gara. Anche se molti hanno disdetto la partecipazione a causa delle limitazioni imposte dalle norme di prevenzione Covid 19, siamo certi che l’appuntamento sangavinese sarà un successo”.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA di GARE DOMENICA 29 AGOSTO 2021:

ore 08:00 – Accoglienza e conferma inscrizioni

ore 09:30 – Inizio Gara

ore 13:00 – Fine Gara e Pranzo

ore 14:00 – Eventuali Spareggi

ore 14:30 – Premiazioni e saluti delle Autorità

L’accesso agli eventi sarà consentito solo con l’esibizione di una certificazione verde, secondo le direttive del Decreto Legge del 23 luglio 2021 numero 105

A CURA DI ROSY MASSA DELLA REDAZIONE DI ORISTANO