Rubrica dell’Accademia: Ridiamoci sopra…  Mercoledì 4 agosto  2021

Vignetta: Inaugurata la Rosolini-Ispica, per la prima volta l’autostrada arriva in provincia di Ragusa.

Inaugurata, il 3 agosto, la Rosolini-Ispica, il nuovo tratto della Siracusa-Gela che fa parte della rinominata “Autostrada del Sud-Est”. Presente, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, insieme all’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone, ai vertici del Consorzio per le autostrade siciliane, a sindaci, parlamentari e autorità civili, religiose e militari del territorio. L’opera si snoda per una decina di chilometri fra i territori di Rosolini e Ispica e connette, per la prima volta, la provincia di Ragusa alla rete autostradale siciliana.

Salvatore Battaglia, Presidente dell'Accademia delle Prefi

Lo sappiamo bene è lo dicono da sempre anche i maggiori esperti: ridere fa bene. E non solo, essere di buon umore ci consente di affrontare al meglio le giornate, relazionarci con le persone in maniera positiva ed è estremamente contagioso. Ecco perché abbiamo creato una nuova rubrica dedicata al buon umore: “Ridiamoci Sopra…”