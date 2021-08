Rubrica dell’Accademia: Ridiamoci sopra… Domenica 8 agosto 2021

Ridiamoci sopra. Lo sappiamo bene è lo dicono da sempre anche i maggiori esperti: ridere fa bene.

E non solo, essere di buon umore ci consente di affrontare al meglio le giornate, relazionarci con le persone in maniera positiva ed è estremamente contagioso.

Ecco perché abbiamo creato una nuova rubrica dedicata al buon umore: “Ridiamoci Sopra…”

Vignetta: tempi moderni… No Green Pass No Party!

Green pass obbligatorio da venerdì 6 agosto: ecco dove occorre (e dove servirà dal 1 settembre)

Le novità introdotte dal Decreto del governo approvato giovedì 5 agosto. Certificato obbligatorio per frequentare tutti i luoghi al chiuso e per assistere a spettacoli e partecipare ad eventi (al chiuso). Sanzioni per chi trasgredisce.

Salvatore Battaglia

Presidente dell’Accademia delle Prefi