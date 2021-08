RRD One hour Wingfoil a Torbole

Il 28 e 29 agosto la RRD One Hour Wingfoil Edition

Il nuovo sport d’acqua negli eventi di tendenza del Circolo Surf Torbole

Presente il neo campione europeo di specialità Francesco Cappuzzo

In seguito alla crescita esponenziale del Wingfoil, nuovo ed entusiasmante sport d’acqua, il Circolo Surf Torbole, in collaborazione con RRD, organizza il prossimo 28 e 29 agosto, la RRD One Hour Wingfoil edition, nuovo format della storica gara di windsurf della durata di un’ora tra una sponda e l’altra dell’Alto Garda; idea nata negli anni 90 e tuttora riferimento internazionale degli eventi gardesani da non perdere.

La nuova versione Wingfoil sarà un’opportunità per tutti di sfidarsi con questo nuovo mezzo, che sta coinvolgendo sempre più i giovani sportivi. Una gara per i “pro”, che potranno accedere al montepremi di 2000€, ma anche un evento per i nuovi appassionati che potranno iscriversi alla formula “veleggiata”, con premi finali a sorteggio. Per tutti ci sarà una partenza unica, con la possibilità di confrontarsi comunque con i campioni presenti, come con il neo campione europeo Francesco Cappuzzo, eclettico atleta palermitano. Non mancherà un “freestyle show” nello specchio acqueo di fronte alla sede del Circolo Surf Torbole per offrire anche per chi è a terra uno spettacolo “volante”.

Martedì 24 agosto scade il termine di iscrizione con quota standard, con la mora, che sarà applicata da mercoledì 25/8. Prima possibile partenza sabato 28 agosto alle 12:30 con skipper’s meeting alle ore 11:30. La manifestazione si svolgerà grazie anche al coinvolgimento di partners quali RRD, l’APT Garda Dolomiti, Best Wind store e Hotel Paradiso.