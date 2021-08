Roberto Vecchioni sbarca in costa Amalfitana

COMUNE DI MINORI

Domani – Venerdì 20 Agosto – ore 21 e 30 –

E’ la prima volta di Roberto Vecchioni a Minori Poi sarà Gusta Minori!

“Domani sarà la prima volta in Costa D’Amalfi per Roberto Vecchioni che alle ore 21.30 nella Piazza salotto di Minori, Città del Gusto, sarà intervistato da Gigi Marzullo nell’ambito della serata ” Musica e Parole” e accompagnato dal Maestro Massimo Germini alla chitarra.

Evocare i sentimenti di chi è cresciuto tra le parole e la musica, e ha trasmesso il suo sapere a tanti giovani studenti. Raccontare storie e lasciar parlare anche il silenzio.

Pungolarsi, emozionarsi, cercare verità alternative. Volare, e poi atterrare, tutti insieme.

Domani sera, con Roberto Vecchioni, verremmo tutti trasportati in un altrove dove la cultura è qualcosa di vivo, di scintillante, che fa luce da sempre e per sempre.

Minori saprà accogliere con il calore che la contraddistingue il professore, quel Roberto Vecchioni che insegnava negli anni Ottanta in uno storico liceo milanese.

Vecchioni è colto, originale, ma soprattutto appassionato, sempre disposto a quell’incantesimo che balena diverso ogni giorno. Che parli della morte di Socrate, del Viaggio di Ulisse o di un verso di una poetessa contemporanea, i suoi occhi brillano e la voce va su e giù come un canto”. Lo ha annunciato Andrea Reale, sindaco di Minori, in Costiera Amalfitana.