Rafael Campallo in Tour per il Sud Sardegna

La compagnia di flamenco di Rafael Campallo domani sera a Sarroch (Villa Siotto, ore 21).

Sabato terza e ultima tappa a Quartucciu (Teatro Olata, ore 21).

Seconda tappa per il mini tour nel sud Sardegna di Rafael Campallo con la sua compagnia di flamenco: dopo Cagliari, domani sera (venerdì 20) è la volta di Sarroch, dove il danzatore e coreografo sivigliano sarà in scena alle 21 nel parco di Villa Siotto con un classico “cuadro flamenco”, affiancato dalla “bailaora” Luisa Palicio, con David de Arahal alla chitarra e due “cantaores”: Javier Rivera e Miguel Picuo. Ingresso gratuito con prenotazione al numero 3883899755 fino a esaurimento posti.

Sabato, ultima tappa a Quartucciu, al Teatro Olata (piazza Sunda), per una serata organizzata in collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Quartucciu: anche in questo caso, l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria chiamando il numero 3471340958.

Per accedere agli spettacoli è necessario munirsi di green pass che può essere richiesto da chi ha fatto almeno una dose di vaccino contro il covid-19, oppure è risultato negativo a un test molecolare o antigenico rapido (validità 48 ore), o, ancora, da chi possiede un certificato di guarigione da covid-19 (validità 6 mesi). Posti a sedere limitati e distanziati, nel rispetto delle norme anti-covid.

Per informazioni e prenotazioni: 3883899755. Per notizie e aggiornamenti: www.formaepoesianeljazz.com e www.facebook.com/FormaePoesianelJazz .