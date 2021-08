Questa sera canto Popolare a Somma

Ieri inaugurata la Rassegna “Cinema all’aperto” ma oggi il canto popolare entrerà nei luoghi dell’arte, della storia.

Questa sera – ore 21 – “Le Donne della Tammorra” – Somma Vesuviana (NA) – Chiostro di Santa Maria del Pozzo – ingresso limitato a 60 con posti a sedere.

Rosalinda Perna (Ass. ai Beni Culturali): “Questa sera il canto popolare nei luoghi di Giovanna D’Aragona”.

Salvatore Di Sarno : “Cinema, teatro, canto popolare. Noi abbiamo scelto di ripartire da Somma Vesuviana aprendo un percorso nuovo: arte, cultura, storia, territorio”.

QUESTA SERA – Venerdì 20 Agosto – ORE 21 – nello scenario degli affreschi seicenteschi del Chiostro di Santa Maria del Pozzo : “Le Donne della Tammorra“.

E domani – SABATO 21 AGOSTO – Teatro all’aperto – con la rassegna “Le Voci del Borgo” – Sabato 21 Agosto – Ore 20 – Cortile Patri Trinitari – Centro Storico –

“Abbiamo iniziato a dare un segno concreto della ripresa verso la socialità ritrovata. Si deve riprendere la socialità persa, si deve recuperare il rapporto umano attraverso il territorio, la tradizione, il cinema, il teatro e lo si deve fare in piena sicurezza. Il Green Pass è obbligatorio perché pur se si è in uno spazio aperto è comunque un luogo circoscritto. Abbiamo puntato su artisti del territorio e realtà territoriali. Non bisogna, secondo me, ripartire da grandi cose ma da cose semplici che siano in grado di raccontare il territorio. Ieri sera è partita la rassegna del Cinema all’aperto che in questo paese non si svolgeva da decenni e lo abbiamo fatto con un bel film “Peng” che richiama proprio i valori della famiglia e dello stare insieme ma anche del sacrificio.

E’ stato bello vedere un bimbo che rideva, un sorriso da tempo coperto. Continueremo Giovedì 26 Agosto quando avremo la seconda serata del Cinema all’aperto con la proiezione di “COCO” sempre film per ragazzi. La terza serata sarà in programma Lunedì 30 Agosto, sempre alle ore 20 con la proiezione di “Oceania. L’1 Settembre, si ritornerà nel cortile del Palazzo Municipale, in Piazza Vittorio Emanuele III con “Bianca e Grey ed il Magico Accordo. Una rassegna che abbiamo voluto in un luogo davvero simbolico quale il cortile del Palazzo Municipale.

Ed oggi Venerdì 20 Agosto c’è molta attesa per lo spettacolo con le “Donne della Tammorra” presso il Chiostro Francescano di Santa Maria del Pozzo. Con inizio alle ore 21. Lì, grazie al grande lavoro del Direttore dei Beni Culturali del Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo, si sta cercando di continuare l’opera di restauro di affreschi davvero meravigliosi ed unici”. Lo ha affermato Rosalinda Perna, Assessore ai Beni Culturali e agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana nel napoletano.

Questa sera il canto popolare nei luoghi dell’arte e della storia!

Oggi la grande tradizione del canto popolare sommese con “Le Donne della Tammorra” nello scenario unico del Chiostro. In calendario eventi dalla spettacolarità originale anche per lo scenario nel quale si svolgeranno.

“Oggi, alle ore 21, avremo la tradizione del canto popolare sommese. In questo paese gli artisti li abbiamo in casa : Tammorra, donne, storia. Questa sera, Venerdì 20 Agosto, alle ore 21 uno spettacolo davvero unico: “Le Donne della Tammorra”. Si tratta di uno storico gruppo di canto popolare – ha proseguito la Perna – in un’esibizione originale nello scenario degli affreschi seicenteschi e settecenteschi del Chiostro Francescano di Santa Maria del Pozzo. L’inizio dello spettacolo è programmato per le ore 21 con ingresso limitato a 60 persone e tutti posti a sedere.

Il Complesso Monumentale è sito di interesse nazionale con ben due chiese sotterranee e numerosi capolavori. In questo modo uniamo tradizione popolare e memoria storica ma anche religiosa. Sarà una serata all’insegna della musica popolare, tutta dal vivo, ma in un contesto storico di interesse nazionale. Il complesso formato dalla chiesa e dal convento sorge sulla costruzione più antica della chiesa inferiore, ristrutturata da Re Roberto d’Angiò nel 1333 per ricordare l’incontro tra Giovanna, erede al trono di Napoli, con Andrea che era il figlio di Carlo Roberto Re d’Ungheria.

A fine ‘400 l’alluvione causò gravi danni alla chiesa che rimase sepolta sotto fango e pietre. Solo ai primi anni del XVI, Giovanna III d’Aragona, fece costruire una nuova chiesa con annesso convento, edificandola al di sopra di quella precedente e non in sua sostituzione. L’eruzione Nel 1737 un’eruzione coprì le campagne di Somma Vesuviana e tale eruzione è ben descritta anche da Matilde Serao. Giovanna, ritiratasi nel palazzo della Starza della Regina, distante poche centinaia di metri dalla chiesa, fece costruire da maestranze catalane l’imponente convento e la magnifica chiesa superiore, dedicandola alla Vergine Annunziata e adornandola di molte opere d’arte.

Dunque l’antica chiesa si trova sotto l’abside di quella superiore. E noi, questa sera, alle ore 21, in questi luoghi, porteremo il canto popolare di Somma Vesuviana. Il nostro calendario estivo copre Cinema , teatro, musica valorizzando luoghi diversi e il territorio. Entriamo nei luoghi dell’arte, della storia e delle istituzioni”.

E domani il Teatro al Borgo !

Arte itinerante con un calendario estivo itinerante in grado di coinvolgere più luoghi della città.

“Questa sera il canto popolare al Chiostro di Santa Maria del Pozzo ma domani nel cortile del meraviglioso complesso dei Padri Trinitari, nel cuore del Centro Storico – ha concluso Rosalinda Perna – alle ore 20, avremo la rassegna “Le Voci del Borgo” con l’esibizione di Angelo Nocerino. L’obiettivo è quello di valorizzare attori sommesi, musicisti sommesi, artisti sommesi. La rassegna vedrà lo svolgimento anche di una seconda serata, esattamente Martedì 31 Agosto, alle ore 20 e sempre presso il Complesso dei Padri Trinitari”.

Dal cinema all’aperto alla tradizione popolare in scenari unici.

“Cinema, teatro, canto popolare. Noi abbiamo scelto di ripartire da Somma Vesuviana – ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana – aprendo un percorso nuovo: arte, cultura, storia, territorio”.