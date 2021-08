Quartetto d’archi Ellipsis – Venerdì 20 agosto ore 21.00 – Giardino del Museo Diocesano Arborense

Venerdì 20 agosto alle ore 21.00, presso il Giardino del Museo Diocesano Arborense, si terrà il settimo appuntamento Rassegna “Musica nelle sere d’estate” 2021 con il Quartetto d’archi Ellipsis composto da: Fortunato Casu (violino 1°), Pietro Ferra (violino 2°), Giovanni Nucciarelli (viola), Fabio De Leonardis (violoncello)

Il concerto è inserito nella 47^ stagione Concertistica 2021 dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino” in collaborazione con il Museo Diocesano Arborense con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero della Cultura e della Fondazione di Sardegna.

Prezzo dei biglietti: Intero: € 8,00 – Soci e Under 18: € 5,00 – CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE

Info utili: Vi consigliamo, in osservanza alle norme anti assembramento e per potervi accogliere in totale sicurezza, di arrivare con almeno 30 minuti di anticipo.

N.B. L’ingresso sarà consentito SOLO a coloro che esibiranno all’ingresso il GREEN PASS o il risultato negativo di un test (molecolare o antigenico) effettuato entro le 48 ore precedenti allo spettacolo.

Biglietteria: dalle ore 20.00 al Museo Diocesano Arborense.

Mail: info@ enteconcertioristano .it Sito: www.enteconcertioristano.it

L’Ensemble Ellipsis attivo, di fatto, dai primi anni ’90, si è successivamente legato all’associazione da cui prende il nome per perseguirne gli stessi scopi: diffusione della musica in generale, con un’attenzione particolare per quella cosiddetta «antica». Il gruppo, sotto la guida del suo creatore Alberto Cesaraccio, svolge la propria attività in diverse formazioni, a partire dal duo, e si evolve in continuazione verso nuovi e più ampi insiemi. L’Ensemble ha tenuto tournées in Belgio, Francia, Turchia, Austria, Germania, Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca ed Australia, con concerti nella sede del Parlamento Europeo, un ciclo di lezioni-concerto per gli alunni della Scuola Europea di Bruxelles e registrazioni per le emittenti nazionali australiane SBS e ABC. Si è esibito in gran parte d’Italia, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia.

Da segnalare nel 2005 la prima esecuzione moderna di una Triosonata di Carlo Antonio Marino (1670-1735) e le prime esecuzioni assolute di “Lachrymae novae (ellipticae)” e di “Ariadne”, dedicati all’Ensemble Ellipsis da Pieralberto Cattaneo (1953).

L’Orchestra Ellipsis si è esibita in concerto sotto la guida di direttori e con solisti di fama internazionale (Robert Gutter, Giovanni Ferrauto, Lazlo Marosi, Francesco Lentini, Cihat Askin, Eckart Altenmüller, Michelangelo Lentini, Meehae Ryo, Alberto Cesaraccio, Alessandro Deiana, Fabio De Leonardis, Joaquin Palomares).

Programma:

J. Haydn: Quartetto op 1 n 1 in si bemolle maggiore

W. A. Mozart: Quartetto n 4 in do maggiore KV 157

J. Haydn: Quartetto op 1 n 3 in re maggiore

W. A. Mozart: Quartetto n 6 in si bemolle maggiore KV 159