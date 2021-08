Pula, sanzionati un ristorante e un bar

Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto dai carabinieri

della Compagnia di Cagliari sul territorio di Pula, dalle 22 di

ieri sino alle ore 4 di oggi, che ha visto la partecipazione di militari di

tutte le Stazioni del circondario e del Radiomobile di Via Nuoro, oltreché il

concorso dei colleghi del NAS di Cagliari.

Sono state identificate complessivamente 30 persone e controllati 18 mezzi nonché 2 esercizi commerciali.

I carabinieri del reparto speciale hanno diffidato il titolare di un ristorante

sito sulla statale 195 ad adempiere alla prevista predisposizione dell’elenco

dei fornitori così come non aveva fatto sino ad allora, mentre un barista di

Pula ha ricevuto una sanzione in materia di alimenti pari a €2000, come

previsto dall’articolo 6 comma 8 del decreto legislativo 193 del 2007 che

tratta di alimenti. Infatti, l’operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n.853/2004, a livello diverso da quello della produzione

primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.00.