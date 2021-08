Protolauneddas, Alla Ricerca del Suono Perduto. I Nuragici e la Musica, Nuove Riflessioni.

Non bastano questi diversi e nuovi termini per spiegare ciò che avverrà tra pochi giorni. Scoprite come e perchè le Protolauneddas saranno presentate al Pozzo Sacro di Santa Cristina il Venerdì 27 Agosto e Venerdì 3 Settembre 2021 – POZZO SACRO SANTA CRISTINA – ORE 19:00. PROTOLAUNEDDAS, Cos’altro? Alla Ricerca del Suono Perduto. Protolauneddas, What’else? In Search of the Lost Sound. sardegnaturisticatveventi@gmail.com

Tutto però è iniziato con la presentazione di questo Abstract nel Gennaio 2020, presentazione della Ricerca ma sintesi della sintesi dello Studio, ora di dominio pubblico. L’invito è solo di prenotarsi e presentarsi, mente per tutti i Musicisti di strumenti antichi o di Launeddas l’invito è esteso a tutti coloro che vogliono partecipare. Non resta che essere presenti il 27 Agosto e 3 Settembre e presentarsi un’ora prima alle 18:00. Info&Prenotazioni sardegnaturisticatveventi@gmail.com

advertisement

Ivan Demurtas