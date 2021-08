Produzione di calcestruzzo: è boom di ricerche online per le benne miscelatrici

La produzione di calcestruzzo è un’attività che richiede principalmente la presenza di un miscelatore, o betoniera, il quale possa permettere la preparazione del prodotto direttamente all’interno di un cantiere edile o di comunque di un’area di lavoro.

Uno dei dispositivi più richiesti e utilizzati dai professionisti del settore è la benna miscelatrice, che permette di produrre il calcestruzzo con la massima versatilità e praticità, in quanto trasportabile con facilità e in assoluta sicurezza.

La benna impastatrice consente infatti di preparare il calcestruzzo in qualsiasi postazione, di portarlo nella sede di utilizzo senza alcuna necessità di rimuoverlo e di scaricarlo dove necessario direttamente dall’apertura di cui l’accessorio è dotato.

Al giorno d’oggi è possibile acquistare questi accessori anche online: sono sempre di più, infatti, i portali e-commerce specializzati nella vendita di attrezzatura professionale che mettono a disposizione delle imprese ampi cataloghi caratterizzati con articoli caratterizzati da prezzi competitivi.

Naturalmente, è indispensabile individuare prodotti in grado di assicurare prestazioni elevate, come per esempio la benna miscelatrice di giffimarket.com, uno strumento di comprovata qualità che consente di velocizzare il lavoro in cantiere e di operare in perfetta conformità con gli standard di sicurezza.

Il portale Giffi Market, specializzato nella vendita e distribuzione di macchine movimento terra e attrezzature professionali per l’edilizia e l’industria, propone benne miscelatrici a prezzi concorrenziali, della migliore qualità e disponibili in diverse versioni.

Perché le benne miscelatrici sono spesso le preferite

Uno dei principali vantaggi di una benna miscelatrice è la rapidità nell’ottenere la miscela: bastano infatti pochi minuti per completare la procedura e ottenere un calcestruzzo perfetto e ben amalgamato. A ciò si aggiunge la sicurezza e la notevole resistenza che un dispositivo di questo tipo è in grado di garantire, anche a fronte di un utilizzo intensivo e prolungato.

Le benne miscelatrici disponibili nello store di Giffi sono dotati di motore idraulico e tubi idraulici, eliche in acciaio per la miscelazione, griglia zincata, tubo di scarico in gomma e kit per l’installazione alla macchina.

Tutti i componenti utilizzati per la realizzazione delle benne betoniere sono della migliore qualità e offrono prestazioni eccellenti sia in fatto di resistenza che di velocità e performance. Inoltre, le benne impastatrici possono essere utilizzate con qualsiasi tipo di macchina movimento terra, applicando se necessario l’apposito adattatore personalizzato.

Come funziona una benna betoniera

La benna betoniera, come si è visto, è uno strumento in grado di impastare le materie prime per ottenere malta e calcestruzzo rapidamente e senza necessità di disporre di altre macchine miscelatrici. La possibilità di preparare la miscela direttamente nella benna consente di rendere più fluido e rapido il lavoro in cantiere, versando il calcestruzzo direttamente nel punto in cui si rende necessario.

Questo tipo di strumento viene progettato e realizzato con estrema attenzione ad ogni particolare, al fine di permettere un utilizzo continuo e intenso senza subire danni da usura.

In pratica, la produzione del calcestruzzo utilizzando la benna impastatrice avviene in tre diverse fasi. La prima fase è il caricamento delle materie prime, che viene effettuato direttamente con la benna, per poi aggiungere eventualmente cemento e acqua. La seconda fase è la miscelazione, che avviene tramite la rotazione delle eliche in acciaio inserite all’interno del dispositivo: questo tipo di miscelazione permette di ottenere un calcestruzzo della migliore qualità, considerando che le eliche seguitano a ruotare anche durante il trasporto.

La terza fase, l’ultima, consiste nell’apertura della benna e nello scarico del contenuto là dove necessita. Per effettuare la scelta corretta di una benna impastatrice, è necessario verificare il carico di ribaltamento massimo della macchina movimento terra a cui andrà applicata: tale carico deve essere più elevato del peso complessivo della benna stessa, vale a dire il peso dello strumento comprensivo della massa di calcestruzzo.

Infatti, in base alle normative per la sicurezza sul lavoro, la massa totale della benna betoniera, peso più calcestruzzo, non deve assolutamente superare il carico di ribaltamento dell’escavatore al quale verrà montata.