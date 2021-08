Presentazione Premio Maria Carta 2021 – Giovedì 2 settembre alla Camera di Commercio di Sassari

Giovedì 2 settembre, alle 10, a Sassari, nella sede della Camera di Commercio in via Roma 74, è convocata la conferenza stampa di presentazione della XIX edizione del Premio Maria Carta, in programma a Siligo domenica 5 settembre. Quest’anno il Premio è inserito nella programmazione 2021 del progetto Salude & Trigu dell’ente camerale sassarese. Interverranno il presidente della Camera di Commercio Stefano Visconti, il presidente della Fondazione Maria Carta Leonardo Marras e il sindaco di Siligo Giovanni Porcheddu.