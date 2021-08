Premio Giuseppe Dessi, i finalisti

Venerdì 3 settembre si presenta a Cagliari

(ore 11 c/o la Fondazione di Sardegna)

il trentaseiesimo premio letterario “Giuseppe Dessì”

in programma a Villacidro (Sud Sardegna) dal 20 al 26 settembre.

Nel corso dell’incontro con la stampa verranno annunciati i nomi

dei finalisti delle sezioni Narrativa e Poesia e i vincitori dei Premi Speciali

assegnati dalla giuria e dalla Fondazione di Sardegna.



Si avvicina l’appuntamento con il Premio “Giuseppe Dessì” , quest’anno alla sua trentaseiesima edizione, in programma dal 20 al 26 settembre a Villacidro , naturalmente, la cittadina del Sud Sardegna dove lo scrittore cui è intitolato il concorso letterario aveva le sue radici.

Qui ha sede la Fondazione Dessì che promuove con l’ Amministrazione Comunale il premio e la settimana culturale a esso associata: un cartellone fitto di presentazioni di libri e incontri con autori, spettacoli, concerti e mostre.



Sabato 25 settembre vivrà il suo clou con la cerimonia di proclamazione e premiazione dei vincitori delle due sezioni – Narrativa e Poesia – del concorso letterario, e la consegna degli altri due riconoscimenti abituali dell’iniziativa: il Premio Speciale della Giuria, che la commissione giudicatrice assegna a un autore o a un’opera di vario genere, e il Premio Speciale della Fondazione di Sardegna, che viene invece riconosciuto a un personaggio del panorama culturale, artistico o musicale per l’attività svolta nell’annualità di riferimento.

advertisement

Sono 321 le pubblicazioni presentate quest’anno al Premio Dessì: 197 per la narrativa e 124 per la poesia. Vagliate le opere, la giuria presieduta da Anna Dolfi ha selezionato i tre finalisti di ciascuna delle due sezioni: i loro nomi verranno annunciati nel corso della conferenza stampa in programma venerdì 3 settembre a Cagliari , presso la sede della Fondazione di Sardegna , in via San Salvatore da Horta, 2.

All’incontro con i giornalisti, con inizio alle 11 , interverranno il sindaco di Villacidro Marta Cabriolu, un rappresentante della Fondazione di Sardegna, il presidente della Fondazione Dessì Paolo Lusci e Duilio Caocci per la giuria del Premio.

Nel corso della conferenza stampa saranno svelati anche i vincitori dei due Premi Speciali, e il programma completo della settimana culturale villacidrese.