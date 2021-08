Posti disponibili per vaccinazioni anti COVID ASSL Nuoro, al 18 agosto 2021

ATS informa che per il corrente mese di agosto 2021, anche sulla base delle recenti disposizioni volte a favorire la vaccinazione dei minorenni, sono stati resi disponibili per la prenotazione sul sito di Poste Italiane, i seguenti posti:



Sono quindi disponibili fino al 31 agosto :

– n.2.639 posti per la fascia 12-18 anni

– n.5.741 posti per la fascia oltre i 18 anni

La prenotazione dei giovani è assolutamente necessaria per evitare assembramenti agli ingressi, lunghe file e avere la certezza dell’effettuazione del vaccino. Non è pertanto consentito presentarsi alla Sede Vaccinale senza la prenotazione, tranne per i cittadini che abbiano compiuto almeno 60 anni e debbano ancora effettuare la prima dose. Maggiori informazioni sul sito della Regione Sardegna alla voce Campagna vaccinale anti Covid-19

Nuoro, 17 AGOSTO 2021

Il Referente organizzativo della

Campagna Vaccinale per ASSL Nuoro

Dr. Antonello Podda