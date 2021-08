Porto Ferro, al termine il Blusunset festival

Bluesunset festival 2021

Porto Ferro // v^ edizione

ultimo appuntamento in calendario

si chiude con il botto il 2 settembre con

Francesco Piu & band

Musica al tramonto, a partire dalle ore 19.30

Ultimo appuntamento in calendario per la quinta edizione del BlueSunset, festival organizzato dallo staff del Baretto di Porto Ferro e GoodVibrations. L’appuntamento sulla baia di Porto Ferro è fissato per giovedì 02 settembre alle ore 19,30, giusto in tempo per vivere un tramonto al color di musica.

A chiudere in bellezza questa affascinante, densa e intensa storia d’amore per il bluse consumata al calar del sole sarà uno degli artisti più amati ed apprezzati d’Italia dell’Isola e d’oltre confine, Francesco Più, che accompagnato dalla sua band renderà ancora più lieto il finale del festival.

Francesco Più è cantante e chitarrista sardo nato bel 1981. La sua arte non ha più bisogno di presentazioni. Il suo approccio alla musica è riconoscibile, così come il suo sound e la sua capacità di rendere unica ed armonica la fusione di generi come il soul, il funky, il rock e il blues permeando il tutto d’un tocco elettroacustico. La sua voce è strumento riconoscibile e d’impatto, il valore aggiunto è la perizia con cui danza fra chitarra acustica e banjo, armonica e doro, lap steel e weissenborn. La sua proposta ha superato il Tirreno, catturato l’attenzione della platea internazionale, affermandosi come realtà di forma e sostanza capace di porsi al meglio e imporsi (con garbo e travolgente entusiasmo) sulla scena.

Innumerevoli le partecipazioni di Francesco Piu partecipazioni ai più importanti festival di genere (Ibc Memphis, Blues de Tenerife, Milano Jazzin Festival); palcoscenico condiviso con colleghi del calibro di Charlie Musselwhite, The Fabulous Thunderbirds, Sonny Landreth, Joe Bonamassa, Robben Ford, Watermelon Slim, Sandra Hall, Davide Van De Sfroos ed Eugenio Finardi giusto per citarne alcuni. Premi e riconoscimenti non mancano alla sua bacheca; “Blues Journey”, “Live at Amigdala Theatre”, “Ma.Moo Tones”, “Live at Bloom”, “Peace & Grove”, “The Cain o’ now Session” e “Crossing” – miglior album di blues italiano dell’anno – sono gli album che lo hanno fatto crescere arrivando a consacrarlo come punto di riferimento. Accompagnato dalla sua band amplificherà ulteriormente la forza della sua musica, delle sue canzoni, del suo messaggio. Con un tramonto sul mare a fare da sfondo, il connubio perfetto.

Sarà questa solo l’ultima di nove splendide visioni in note vestite di blues, di contaminazioni e innovazioni, di variazioni sul tema e di racconti regalate all’ascolto nel teatro naturale della baia di Porto Ferro. Rocce ruvide, mare impetuoso, un tramonto senza eguali, la musica nella sua più pura essenza, quella che stravolge i canoni e travolge dalla prima all’ultima nota. Dall’inizio alla fine del tramonto.

P.S.: l’appuntamento con le Lady Sing the Blues (Denise Gueye & Rita Casiddu) rinviato causa maestrale è ora fissato per il 19 settembre.

Il Bluesunset Festival 2021 è un viaggio alla scoperta della musica e del blues, che al tramontare del sole assume contorni e forme differenti, a richiamare le varie anime del blues che caratterizzano le proposte in musica dei questa edizione 2021 della manifestazione, momento che richiama a Porto Ferro artisti di primo livello. Info sui profili social Baretto di Porto Ferro.