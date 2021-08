Pizzica pigliese e Teatro all’aperto Somma

Rosalinda Perna (Ass. ai Beni Culturali): “Un’Estate con un calendario ricco ed incentrato sulle qualità del paese, sulla storia del paese. Ieri sera abbiamo inaugurato anche il teatro all’aperto. I cittadini stanno rispondendo e stanno comprendendo la qualità degli eventi proposti da questa Amministrazione.

In uno scenario davvero unico, con gli affreschi seicenteschi e settecenteschi del Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo, nel contesto del meraviglioso Chiostro Francescano, il canto popolare sommese ha incontrato la pizzica salentina. E c’è anche il Cinema all’aperto per ragazzi. Il 3 Settembre il Borgo Antico del Casamale sarà Museo a cielo aperto con la spettacolare inaugurazione di “Ombre di luci” opera dell’artista sommese Mary Pappalardo“.

Salvatore Di Sarno : “Siamo per Somma Vesuviana, siamo per la promozione degli artisti locali”.

“Un’Estate con un calendario ricco ed incentrato sulle qualità del paese, sulla storia del paese. Ieri sera abbiamo inaugurato anche il teatro all’aperto, nel cortile del meraviglioso complesso dei Padri Trinitari, nel cuore del Centro Storico, con la rassegna “Le Voci del Borgo” che ha visto la spettacolare esibizione di Angelo Nocerino. La rassegna teatrale vedrà lo svolgimento anche di una seconda serata, esattamente Martedì 31 Agosto, alle ore 20 e sempre presso il Complesso dei Padri Trinitari. Una serata davvero piacevole accompagnata dal consenso di pubblico a dimostrazione che a Somma Vesuviana la cultura è possibile.

Abbiamo tenuto una tre giorni davvero intensa aperta dalla rassegna del Cinema all’aperto il 19, poi il 20 il canto popolare e ieri sera il teatro. I cittadini stanno rispondendo e stanno comprendendo la qualità degli eventi proposti da questa Amministrazione. In uno scenario davvero unico, con gli affreschi seicenteschi e settecenteschi del Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo, nel contesto del meraviglioso Chiostro Francescano, il canto popolare sommese ha incontrato la pizzica salentina. Il gruppo di canto popolare “Le Donne della Tammorra” ha dato vita ad un grande spettacolo nello scenario del Complesso Monumentale di Somma Vesuviana. Protagonisti sono stati i canti della nostra cultura sommese.

Ma non è finita perché Giovedì 26 Agosto avremo la seconda serata del Cinema all’aperto con la proiezione di “COCO” sempre film per ragazzi. La terza serata sarà in programma Lunedì 30 Agosto, sempre alle ore 20 con la proiezione di “Oceania. L’1 Settembre, si ritornerà nel cortile del Palazzo Municipale, in Piazza Vittorio Emanuele III con “Bianca e Grey ed il Magico Accordo. Un calendario eventi pensato per un ritorno alla socialità valorizzando il territorio, la cultura sommese.

Poi arriverà un’altra serie di grandi eventi a partire dal 3 Settembre, quando il Borgo Antico del Casamale sarà un Museo a cielo aperto con l’inaugurazione di un’opera d’arte “Ombre di Luci” dell’artista sommese Mary Pappalardo. Dunque un calendario basato sull’arte e la storia del territorio”. Lo ha affermato Rosalinda Perna, Assessore a Beni Culturali e agli Eventi di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Dunque artisti di Somma Vesuviana!

“Siamo per la valorizzazione degli artisti locali. Come già detto in questi giorni, vogliamo dare piena importanza alla cultura – ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano – alla valorizzazione del nostro patrimonio archeologico, popolare”.