Pedras et Sonus, quarta edizione: Ales, Curcuris, Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pau, Pompu, Simala, Siris

17 > 24 agosto 2021

Penultima giornata nell'oristanese per il festival Pedras et Sonus: domani (lunedì 23) alle 11.30 a Mogoro.

Penultimo appuntamento nell’oristanese per la quarta edizione di Pedras et Sonus, il festival itinerante organizzato dall’omonima associazione, con la direzione artistica della musicista Zoe Pia.

Domani (lunedì 23 agosto) alle 11.30 il bar “La Fortezza” nel sito archeologico Nuraghe Cuccurada a Mogoro, ospiterà il brunch nuragico, accompagnato dal duo composto dalla cantante Elisa Zedda e dal chitarrista Antonio Floris, due giovani artisti attivi nel panorama isolano, abili a muoversi tra jazz e territori affini.

Sipario sul festival il giorno dopo (martedì 24 agosto) alle 18.30 ad Ales, nuovo centro entrato a far parte della famiglia del festival, dove nella località Acqua Frida si esibirà la violinista e compositrice Adele Madau con il suo progetto The Soul of Object.