Parole Sparse nel tempo, il primo libro di Giorgio Cardinali

Per A&A Edizioni di Marzia Carocci è disponibile in libreria e nelle piattaforme digitali il primo libro di Giorgio Cardinali, un'opera in sette sezioni in cui la poesia di fonde con la narrazione narrando sentimenti profondi. Giorgio Cardinali, dirigente amministrativo della ASL di Roma e da sempre amante della scrittura prima ora diventa finalmente uno scrittore con il suo primo romanzo "Parole Sparse nel Tempo". A credere nella vena artistica dell'autore la A&A di Marzia Carocci, da sempre attenta a dare spazio agli emergenti riconoscendone la qualità piuttosto che il nome o il background. La storia di Giorgio Cardinali è molto particolare, dato che scrive già da diverso tempo nonostante "Parole Sparse nel tempo" sia a tutti gli effetti la sua prima opera edita: "Scrivo da 20 anni ho sempre amato la scrittura che è da sempre un rifugio per me e le mie emozioni. Prima lo facevo per me stesso, ma da tempo avevo questo piccolo grande sogno. Ora sono davvero felice di aver potuto pubblicare grazie a Marzia Carocci quest'opera e spero che i lettori potranno provare quelle stesse emozioni che ho vissuto io scrivendolo". Il libro "Parole Sparse nel tempo" ha una struttura anti convenzionale, si tratta di emozioni racconti corti e vita vissuta. Il libro si compone di sette sezioni: nella prima troviamo fiabe in corto create prendendo spunto da immagini dal web. Il secondo dei viaggi in metro dell'autore che osserva il mondo ogni mattina andando al lavoro. Nella terza parte troviamo pensieri dell'autore corti e pensieri a quattro mani corti scritti insieme a altre persone. In loving memories tratta invece dei ricordi di una bambina morta di leucemia anni fa che era la figlia di cari amici dell'autore. Il sesto capitolo sono delle vere e proprie poesie, mentre il finale del libro sono delle piccole novelle d'amore. Un romanzo dunque ricco e variegato per l'esordio letterario di Giorgio Cardinali, che con il cuore ha realizzato un suo sogno da condividere adesso con tutti gli amanti della lettura.