Paolo Battaglia tuona contro l’SSN in Italia

La rabbia di Battaglia, "7 milioni di animali domestici in Italia, ma il sistema pubblico non offre veterinario in convenzione"

Paolo Battaglia La Terra Borgese tuona contro il sistema sanitario Italia: “Servono Veterinari in convenzione e climatizzatori prescrivibili”

Nelle case italiane ci sono 7 milioni di cani, lo dice il Censis – tuona Paolo Battaglia La Terra Borgese – e chi sa quanti gatti. Ma molto stranamente il sistema pubblico, eccezion fatta per il comune di Roma, non offre veterinari in convenzione, nemmeno per le famiglie a basso reddito o a reddito zero.

Paradossalmente, però – rileva il critico d’arte – le spese veterinarie sono parzialmente detraibili a vantaggio dei più agiati. Una bistonia della ragione tra due sezioni del sistema. Un assurdo inammissibile.

D’altro canto l’Italia, in uno con la fake new di stato “compri a rate senza interessi”, preferisce agevolare i costruttori di automobili rendendo appetibili gli acquisti di auto nuove profumandole di incentivi statali, ma nulla fa per spingere l’industria dei climatizzatori d’aria, che potrebbero essere prescrivibili dal medico curante a carico del SSN, a beneficio dei poveri, degli anziani poveri e degli ammalati poveri; esattamente come non è capace – l’Italia – di includere nel SSN il veterinario di famiglia, affiancandolo al medico di base e al pediatra.

Se l’Italia si svegliasse e istituisse il veterinario di famiglia a carico del SSN se ne avvantaggerebbero i tantissimi veterinari quasi a spasso o alle prese con le bollette da pagare. Se ne avvantaggerebbe pure la salute e il benessere degli animali diversi dall’uomo, che con lui convivono, e la salute dell’uomo stesso.

Invece – l’Italia – ha altre doti: tratta gli alimenti per animali d’affezione e le prestazioni veterinarie con l’aliquota Iva al 22%, come se nutrire o guarire un cane fosse un lusso. Un carico fiscale demenziale che ricade direttamente sulle famiglie italiane, incompatibile con l’impoverimento post-emergenza. E che dire poi dei medicinali veterinari a pagamento? Sarebbe giusto e perfetto collocare questi farmaci tra quelli prescrivibili, questa è l’unica risposta.

Insomma, l’Italia illuminata dalla pet therapy, dal lavoro di gruppo tra paziente, animale, medico, psicologo, veterinario, etologo, addestratore e terapista, l’Italia illuminata dai cani da salvataggio in mare e in zone terremotate, illuminata dai cani guida per i non vedenti – conclude Paolo Battaglia La Terra Borgese -, l’Italia che prescrive per contrastare l’eiaculazione precoce, cede al buio della sofferenza, della malattia, della povertà.