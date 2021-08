Ospedale Marino di Alghero: dubbi sul futuro della struttura

In base alla Legge Regionale Sardegna dell’11 settembre 2020, n.24, l’ospedale Marino di Alghero sarebbe in procinto di essere incorporato nell’AOU SS.

“In questi anni abbiamo visto tanti accorpamenti che purtroppo hanno peggiorato la situazione sia lavorativa che di offerta sanitaria” – scrive in una nota il Dr. Michele Bottaru, Segretario per la ASSL SS ANAAO ASSOMED.

“Oggi aspettiamo di sapere quale futuro avrà l’ospedale Marino”

“Alghero e il suo territorio hanno necessità di una ortopedia che completi l’assistenza di un Ospedale di Primo livello quale è e dovrebbe essere l’ospedale civile.

Tutte le richieste di essere coinvolti nella ristrutturazione ospedaliera sono state ignorate e finora ci troviamo davanti a un silenzio assordante.

“Le nostre richieste di incontro rimangono senza risposta o rinviate senza una data”

Nessuna risposta né per i sindacati né per il personale che lavora nella struttura. Tutto procede al buio e questo sta creando un clima di insicurezza nel personale tanto più viste le voci che danno per imminente il passaggio dell’Ortopedia alla AOU Sassari.

Oggi l’Ortopedia e l’Oculistica operano col supporto di due anestesisti su base occasionale continuativa, e la Riabilitazione con il personale a ranghi ridotti cerca di garantire lo standard di assistenza a cui ci eravamo abituati da anni.

Chiediamo quindi alle Aziende e alla Regione di conoscere: