Oristano: XIV^ edizione Miniere Sonore

La XIV edizione di“Miniere Sonore” è iniziata ieri e ha riscosso un grande successo. Sabato 28 e domenica 29 ultime due serate del festival musicale firmato “Heuristic” che ospita quest’anno 19 artisti che si esibiranno in 10 live che animeranno l’Hospitalis Sancti Antoni di Oristano.

SABATO 28 AGOSTO |Nicola Agus, alle 21, apre la seconda serata con “Un viaggio intorno al mondo in 80 strumenti”, esibizione ispirata al romanzo di Jules Verne. Alle 22 la cantante Sabina Meyer e il sassofonista e flautista Eugenio Colombo si esibiranno in una performance di musica contemporanea, jazz e pop. Alle 23.15 la serata prosegue con un live set strumentale in cui WAS, pseudonimo del polistrumentista sardo Andrea Cherchi, è accompagnato dalle percussioni di Giacomo Salis e i visual di Corrado Podda. Ultimo appuntamento della serata alle 24 con Maggot Madness, progetto solista di Simone Mura, polistrumentista attivo nella scena psichedelica sarda.

DOMENICA 29 AGOSTO |Alle 21 Alessandro Cau, batterista e percussionista santagiustese, apre l’ultima giornata del festival con un’improvvisazione radicale. Alle 22 l’Entanglement Trio di Matteo Lorito, Beatrice Arrigoni e Andrea Ruggeri si esibirà in una performance che alterna momenti scritti e improvvisati e si ispira alle teorie di Stephen Hawking contenute in “A brief history of time” e alla prima sezione dei “Four Quartets” di T. S. Eliot. La quattordicesima edizione di “Miniere Sonore” si chiude con Switch Duo¸ ensamble formato dalle percussioniste Noemi Steri e Silvia Cossu.

Il Festival | “Miniere Sonore” nasce nel 2006 con l’intento di dar vita a un cammino che, percorrendo le vie della sperimentazione, riesca a favorire la diffusione e la valorizzazione di forme artistiche meno conosciute al grande pubblico

Il tema | “untitled” è il tema che guiderà il pubblico dell’edizione 2021 nell’esplorazione oltre i propri confini personali.

Il Programma Completo| Le serate saranno tre, inizieranno tutte alle ore 21 e saranno ospitate nel chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni, messo a disposizione dall’assessorato alla cultura del Comune di Oristano. Si alterneranno sul palco 19 performer che si esibiranno in 10 spettacoli.

A causa delle limitazioni dovute alla pandemia alcuni artisti nazionali e internazionali non potranno partecipare a quest’edizione del festival. Questo ha però dato l’opportunità di avere una grande presenza di performer sardi, pur mantenendo quel livello nazionale e internazionale che “Miniere Sonore” ha raggiunto negli anni. “Ci auguriamo che il nostro festival, insieme agli altri eventi organizzati nel territorio, possa essere un segnale positivo per il settore della musica e dello spettacolo che nell’ultimo anno e mezzo ha attraversato grandi difficoltà” dichiara Stefano Casta direttore artistico del festival.

L’evento darà spazio ad artisti che approcciano i generi musicali più variegati ma legati da un unico comun denominatore, la sperimentazione.

VENERDÌ 27 AGOSTO

ore 21.00> MATTEO MUNTONI / ELISA ZEDDA DUO | live performance Matteo Muntoni: basso, live electronics – Elisa Zedda: voce

ore 22.00> IRENE IRIS SALIS SOLO SHOWCASE | vocal and electronic soundscaping performance Irene Salis: voce, live electronics

ore 23.00> RAFFAELE MATTA TRIO | jazz sperimentale Raffaele Matta: chitarra – Andrea Parodo: basso – Nicola Vacca: batteria

SABATO 28 AGOSTO

ore 21.00> NICOLA AGUS | new age/contemporanea

ore 22.00> SABINA MEYER / EUGENIO COLOMBO DUO | contemporary/jazz/pop Sabina Meyer: voce – Eugenio Colombo: sassofono, flauto

ore 23.15> WAS | synth pop strumentale Andrea Cherchi: synth/electronics/sampler – Giacomo Salis: batteria – Corrado Podda: visual

ore 24.00> MAGGOT MADNESS | improvvisazione Simone Mura

DOMENICA 29 AGOSTO

ore 21.00> ALESSANDRO CAU | improvvisazione radicale Alessandro Cau: batteria e percussioni

ore 22.00> ENTANGLEMENT TRIO | jazz/improvised/contemporary live electronic music Matteo Lorito: basso, live electronics – Beatrice Arrigoni: voce – Andrea Ruggeri: batteria e percussioni

ore 23.15> SWITCH DUO | contemporanea Silvia Cossu: percussioni – Noemi Steri: percussioni

Sul sito dell’evento, www.minieresonore.com, è possibile consultare il programma completo, arricchito da una scheda di approfondimento dedicata a ogni live.

Per Partecipare | Tutti gli incontri si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS–CoV–2, per garantire la massima protezione del pubblico e dello staff tecnico e artistico. L’ingresso agli spettacoli è gratuito e per partecipare occorre esser in possesso del Green Pass. Non è necessario prenotare ma è consigliato però arrivare con un po’ di anticipo al fine di espletare le pratiche necessarie e far sì che gli spettacoli inizino con puntualità.

I Patrocini | “Miniere Sonore” è un progetto patrocinato dall’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Autonoma della Sardegna, e dal Comune di Oristano che, attraverso l’Assessorato alla cultura guidato da Massimiliano Sanna, appoggia l’iniziativa mostrando sempre grande sensibilità e disponibilità nel sostenere l’organizzazione degli eventi dell’Associazione Heuristic.