Oristano fa gli auguri a Maria Itria Orrù per i suoi 100 anni

Oristano festeggia una nuova centenaria: Maria Itria Orrù. Sabato nella sua casa di Via Vittorio Veneto, ha festeggiato con figli e nipoti 100 anni di vita portati bene, nonostante qualche inevitabile acciacco dovuto all’età. Oggi vive serenamente nella sua casa di Via Vittorio Veneto, dopo una vita passata dietro il bancone della sua storica attività, una delle più antiche e conosciute ad Oristano.

Tutti la ricordano infatti sempre indaffarata col marito Carlo Petromilli fra tessuti e abbigliamento, prima nel negozio di Via Tharros e poi in Via Mazzini angolo mercato, successivamente gestito dai figli Armando, Rosalba, Giorgio e Carla.

Vedova dal 2016, finché le forze glielo hanno consentito, non ha mai rinunciato ad organizzare l’incontro domenicale con figli e nipoti e a preparare il pranzo per oltre quindici persone, soprattutto con la cacciagione, che sapeva cucinare con maestria.

Nata il 7 agosto di cento anni fa, ha ricevuto la targa ricordo del Comune, dalle mani dell’Assessore ai Servizi Sociali Carmen Murru.