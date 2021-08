Olbia, Navone: città ha bisogno di un tribunale funzionante

Augusto Navone, candidato sindaco per Olbia, ha dichiarato in una nota la necessità che venga garantito il diritto alla legalità in città con un tribunale funzionante.

“Abbiamo accolto con favore la proposta di legge della senatrice del Movimento 5 Stelle Elvira Lucia Evangelista, volta ad istituire il tribunale ad Olbia.”

“Un territorio sicuro e vivibile deve garantire legalità e giustizia”

“La mancanza di un ufficio giudiziario in una città dell’importanza di Olbia, per il numero di residenti del circondario e per il fatto di essere interessata dall’80% dei contenziosi civili e penali, è gravissima ed è un danno per la collettività. I cittadini, le imprese e le attività commerciali olbiesi hanno bisogno di un presidio giudiziario efficiente e vicino – anche geograficamente – alle loro esigenze.

L’istituzione del tribunale a Olbia non è certo da intendersi come una guerra di campanile, ma come una soluzione che mira ad adeguare il servizio alle necessità dell’intera comunità gallurese. Tutta la Gallura deve vedersi garantito un adeguato sistema di giustizia, capace di far fronte alle esigenze di tutto il territorio. Per questo, a Tempio, deve essere mantenuto un ufficio di prossimità come riferimento della legalità e della giustizia, nell’ottica di una distribuzione degli uffici pubblici più logica ed efficiente.

L’attuale tribunale di Tempio, con 24mila processi pendenti, è già stato dichiarato sede disagiata, ma questo non è bastato a scongiurare i disservizi e i danni che si riversano sulla comunità. Inoltre, una giustizia lenta e lontana dai cittadini ha anche un impatto negativo in termini economici per tutto il territorio.

Per queste ragioni, e coerentemente con l’obiettivo di una cooperazione tra tutte le forze del territorio che la Grande Coalizione persegue con convinzione, ritengo che l’istituzione del tribunale nella nostra città sia un’opportunità che si debba cogliere senza indugi”.- conclude Navone.