Olbia: incontro coi cittadini del candidato sindaco Augusto Navone

Domani giovedì 5 agosto ad Olbia proseguirà il percorso di ascolto e confronto coi cittadini del candidato sindaco Augusto Navone in piazza Nassirya alle 19.

Nel frattempo, Navone ha scritto una nota a seguito dell’incontro di ieri.

“Viviamo nella periferia delle periferie”

“Questo è quello che mi hanno detto i cittadini di zona Consarcasa che ho incontrato ieri nel parco Baden Powell, unica oasi in un quartiere dove le erbacce ricoprono ogni spazio, le corse dei mezzi pubblici rendono impossibile uscire nel fine settimana e non esistono spazi di aggregazione. Ho ascoltato la loro preoccupazione per la sicurezza e insieme programmeremo una nuova vita per questo quartiere. Rimoduleremo la viabilità e creeremo collegamenti con il centro di Olbia e con tutti i servizi. Porte aperte al decoro urbano, alla vivibilità e alla sicurezza nelle periferie da troppo tempo abbandonate.”- conclude Navone.