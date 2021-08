Nuovo singolo de Lo Stato Quantico

“ L ’alba di milano ”

Arriva in radio dal 31 agosto, già negli store e sulle piattaforme, “L’ALBA DI MILANO” il singolo de LO STATO QUANTICO scritto da Jonathan Tocchini, Antonio Rufino con Marco Sgaramella (Boomerang Dischi).

“L’alba di Milano” è un brano che affronta il tema di un amore disturbato, quasi un ossessione che fa giri enormi ripercorrendo vicissitudini al limite dell’estremo per poi terminare in una speranza di stabilità, il tutto raccontato con un sound fresco e leggero che crea un piacevole contrasto.

“Abbiamo scelto di scrivere e interpretare questa canzone – dichiara il duo – perché, come tutta la nostra musica, parla di frammenti di vita realmente vissuta, autentica.”

Il video, la cui regia e direzione della fotografia è di Jonathan Tocchini, è stato girato a Castello di Vicopisano.

Lo Stato Quantico è un duo Italiano composto da Jonathan Tocchini classe 85 e Antonio Rufino classe 84. Il progetto nasce durante il primo lockdown del 2020. Jonathan e Antonio, sono due ragazzi Toscani che si conoscono da sempre. Sono stati amici di infanzia per poi perdersi per diversi anni causa strade di vita diverse che come risaputo spesso portano anche i migliori amici ad allontanarsi per tantissimo tempo se non per sempre.

Nonostante questo non hanno mai perso veramente i contatti e anche se in maniera indipendente hanno coltivato e sviluppato la passione per la musica, continuando a studiare, a scrivere e a creare. Dopo diversi anni si sono ritrovati in un periodo molto particolare per tutti a livello globale e che stiamo ancora vivendo, praticamente a cavallo con l’inizio di questa pazzesca pandemia e oltre a rinsaldare la loro amicizia si sono piacevolmente riscoperti a livello artistico, tanto da consolidare il loro entusiasmo in questa fantastica collaborazione che è Lo Stato Quantico.