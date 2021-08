Nuovi appuntamenti per la rassegna “Tra Cortili, Giardini e Piazzette”

Il cartellone "Tra Cortili, Giardini e Piazzette – seconda edizione" vede protagonisti, mercoledì 11 agosto alle ore 21,30 ad Assolo in Via Tirso, i Brinca alias Paride Peddio, Jonathan Della Marianna e Federico Di Chiara.

Ancora tante serate all’insegna della musica live nell’ambito della rassegna “Tra Cortili, Giardini e Piazzette – seconda edizione”, organizzata dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno in sinergia con il Consorzio Turistico Due Giare e in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport e Ministero della Cultura.

Appuntamenti animati da artisti nazionali ed internazionali che con la loro alta professionalità e chiara fama, vivacizzeranno i piccoli centri della Marmilla con eventi mirati all’intrattenimento nonché coinvolgimento del vasto pubblico. Spettacoli quindi per gustare dell’ottima musica, ma anche per stare assieme nell’ottica di una rivitalizzazione artistica ma anche sociale del territorio.

Il cartellone “Tra Cortili, Giardini e Piazzette – seconda edizione” vede protagonisti, mercoledì 11 agosto alle ore 21,30 ad Assolo in Via Tirso, i Brinca alias Paride Peddio, Jonathan Della Marianna e Federico Di Chiara. Brinca è un World Music Ensemble tutto rigorosamente made in Sardinia che, partendo dalla tradizione musicale del popolo sardo, ha costruito il suo personale suono contaminando il folk isolano con elementi provenienti dal blues, dal country e dal folk rock americano.

La band, nata nel 2016, ha all’attivo oltre 200 live tra Sardegna, Italia ed Europa, con la partecipazione ad importanti manifestazioni nazionali e internazionali come la performance al Festival Internazionale FESTIMIXX 2018 di Renens (Svizzera). Brinca sono una band con tutte le caratteristiche di un moderno gruppo musicale che suona però un repertorio assolutamente tradizionale. Questo loro approccio si riflette completamente nella loro musica e nel loro atteggiamento durante le esibizioni. I Brinca suonano per far divertire il loro pubblico e, soprattutto, per farlo saltare e ballare, riprendendo, in questo, la vocazione originaria dei balli sardi.

La rassegna prosegue poi giovedì 12 agosto alle ore 22.00 a Gonnosnò presso il Museo dell’Arte Contadina, con l’attesa replica di The Rocies con Anabel Rodriguez, Stefano Casti, Andrea Sanna e Nicola Vacca. Si tratta di un live firmato da un ensemble di altissimo livello, che ormai da anni vanta riconoscimenti a livello internazionale.

Uno spettacolo dove la musica e le parole si fondono in un repertorio originalissimo che intreccia in modo raffinato il Soul/R&B e alcuni degli elementi del Bolero cubano per un risultato in cui le mescolanze diventano qualità artistiche e i testi dei brani importanti messaggi per un’etica mirata alla positiva evoluzione umana in un’ottica inclusiva socio/culturale tra i popoli.

Gli appuntamenti della manifestazione “Tra Cortili, Giardini e Piazzette – seconda edizione”, proseguiranno poi in altri comuni aderenti al Consorzio Turistico Due Giare, fino a mercoledì 18 agosto.

Si ricorda che per partecipare agli spettacoli è indispensabile essere in possesso del green pass o tampone antigenico negativo valido 48 ore. E’ inoltre obbligatoria la prenotazione da effettuarsi via sms o WhatsApp al numero 3928625400-3939822765 a cui seguirà conferma per l’avvenuta prenotazione.