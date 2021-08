“Note a Margine”: Chiara Effe in concerto al Bocheteatro di Nuoro

Prosegue giovedì 05 Agosto, la Rassegna “Note a Margine” di Bocheteatro a Nuoro, giunta alla 16^ Edizione, con la serata musicale dal titolo “Chiara Effe in concerto” di e con Chiara Figus.

Questo è un piccolo concerto carico di storie tanto cagliaritane quanto universali.

È la somma di una esperienza musicale che colora la tessitura dei testi.

È una voce femminile che si culla sulle corde della inseparabile chitarra.

È un repertorio felice che sfiora la malinconia su certe sfumature.

È un appuntamento, se vorrete.



BIO

Chiara Effe, cagliaritana classe 1984, vincitrice del premio Fabrizio de André 2018 (doppiamente premiata con la targa del pubblico oltre che della giuria) è una autrice e cantautrice laureata in Lettere Moderne e in Etnomusicologia.

Ha aperto concerti di cantautori come Dente, Carmen Consoli, Giovanardi, Gualazzi e ha vinto Musica Contro le mafie 2017 (con menzione speciale per miglior testo da parte di Casa Memoria Peppino e Felicia Impastato), il Duel Contest al Jazz Club di Torino 2017, si è qualificata seconda per il contest “Corde e voci d’autore” (Cremona) e ha vinto “Ivrea in Musica 2019” e il “Premio dei Premi per il MEI 2019”. Vive a Torino, dove sta lavorando attualmente al suo secondo disco, ha ricevuto una menzione speciale per i testi delle sue canzoni al Premio InediTo 2021 ed è finalista per Botteghe D’autore 2021.

APPUNTAMENTI

Tutti gli appuntamenti inizieranno alle ore 21, presso Il Giardino di Nicola in Via Trieste e prevedono l’ingresso a pagamento con posti numerati.

È consigliato l’acquisto dei biglietti, fino all’esaurimento dei posti disponibili

INFO & contatti:



Bocheteatro – Via Trieste n. 48, Nuoro – Tel 0784.203060 – cell. 338.7529106

mail: info.bocheteatro@gmail.com

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13

Apertura botteghino: la sera dello spettacolo alle ore 19:30

Costo Ingresso: Biglietto intero € 10 / Biglietto ridotto € 7 (over 65 / under 25)

Abbonamento intero € 70 – abbonamento ridotto € 50