Nord Sardegna e comuni del territorio insieme per programmare il futuro

Domani in Sala Angioy la presentazione del servizio associato per le politiche europee

Un accordo istituzionale per far muovere i primi passi all’ambiziosissimo progetto di realizzare nel Nord Sardegna un Centro provinciale di programmazione. Può essere interpretato così l’appuntamento che l’amministratore straordinario della Provincia di Sassari, Pietrino Fois, ha dato per domani alle 12 nella sala Angioy del palazzo del Governo, in piazza d’Italia, ai sindaci di Castelsardo, Porto Torres, Sennori, Stintino, Sorso e Valledoria.

Saranno loro i primi sottoscrittori del protocollo d’intesa per dare vita a quello che formalmente si chiamerà Progetto Sapess e che operativamente è finalizzato alla realizzazione di un coordinamento intercomunale sulle politiche europee