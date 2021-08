Noa con “la vita è bella” chiude il magnifico concerto a Oristano per Dromos Festival

“Cari amici -conclude Noa in Piazza Cattedrale a Oristano – il nostro concerto è quasi giunto al termine ma prima dell’ultima canzone vorrei lasciarvi con alcune riflessioni: non sprecate il tempo a incolpare gli altri, ricordate, quando puntate il dito verso qualcuno, tre dita puntano proprio verso di voi”.

“La vita non è mai bianco e nero, non lasciate che la paura governi la vostra vita, potete stare attenti e diventare responsabili, la paura paralizza. Camminate attraverso la vita con orgoglio”.

“Amate tanto, sorridete molto, dedicate il tempo alla ricerca della verità, non voltate le spalle alle ingiustizie e alla sofferenze umane, amate vostro fratello come voi stessi, cercate la pace, credeteci, lavorate per essa, o almeno sostenete chi lavora per essa”.

“Cercate nel mio sito dove troverete molte persone che lavorano per la pace in Israele e Palestina”.

“E infine ricordatevi di celebrare la vita ogni giorno, ogni ora, perché la vita e sacra, e la vita è bella”.

Il magnifico concerto, durato due ore, dove la cantante ha eseguito i brani del nuovo progetto “Afterallogy”, uscito a maggio, il primo in chiave interamente jazz, si è chiuso con “La vita è bella” di Roberto Benigni. musica di Nicola Piovani. Testo di Noa & Gil Dor.

Achinoam Nini, conosciuta con il nome d’arte di Noa, è una cantante israeliana carismatica e spirituale, che mescola armoniosamente jazz, rock americano e suggestioni mediorientali, utilizzando la musica e il canto come strumenti per abbattere i muri dell’odio, dell’intolleranza e dell’ingiustizia.

Già ospite del festival tredici anni fa, a Capo Mannu, è tornata quest’anno a Oristano, per eseguire l’album “Afterallogy”, registrato durante i mesi di lockdown nello studio casalingo della cantante israeliana, tutto jazz chitarra e voce, l’album descrive emozionalmente il grande sodalizio trentennale che lega Noa al suo storico chitarrista Gil Dor. L’importante evento, organizzato da Dromos Festival per il tema “Lucciole”, si è tenuto in data 03 Agosto 2021 in Piazza Duomo, Oristano, dove la cantante è stata accompagnata da Gil Dor alla chitarra, Ruslan Sirota al piano, Or Lubianiker al basso elettrico e Gadi Seri alle percussioni.