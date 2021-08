Neoneli (Or): sipario sul XXIII° Festival Dromos

) a Neoneli (Or), in una serata che Dromos condivide con il festival culturale Licanìas in corso nel borgo del Barigadu, va in scena, progetto musicale diretto da Riccardo Tesi che amplia il precedente “Bella ciao”, il cui debutto risale al 2014, nei cinquant’anni dell’omonimo e storico spettacolo (“Bella ciao”, appunto) che nel 1964 segnò la nascita del folk revival in Italia, ma allargando lo sguardo, in questo caso, a canti e sonorità delle tradizioni del nostro Meridione. L’appuntamento è inalle, dove, all’organetto e alla direzione musicale, sarà alla testa di un organico che riunisce altri volti noti della musica di matrice popolare in Italia:(voce),(voce),(voce e chitarra),(voce, tamburello e chitarra battente),(voce e chitarra),(percussioni e voce) e(sax).