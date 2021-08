Muravera: bimbo rischia di annegare in piscina, al Brotzu in elisoccorso

Nel tardo pomeriggio di ieri a Muravera in località “Capo Ferrato” i carabinieri del Posto Fisso Stagionale di Costa Rei sono intervenuti in un campeggio per facilitare l’atterraggio in sicurezza di un elisoccorso del 118.

Poco prima un bimbo torinese di 3 anni e mezzo, residente coi genitori in corso Re Umberto, aveva rischiato di annegare nella piscina riservata agli adulti dopo essersi spostato da quella riservata ai bambini piccoli.

Le grida di alcune persone presenti hanno fortunatamente attirato l’attenzione del bagnino che si è buttato prontamente in acqua. Al piccolo portato a bordo vasca sono state praticate le prime manovre di soccorso ad opera di due medici presenti in vacanza sul posto, che hanno fatto riprendere coscienza al piccolo.

Il personale medico del 118, dopo aver prestato le prime cure, ha trasportato mediante elisoccorso il bimbo, con la madre 38enne presso il reparto pediatrico dell’ospedale civile Brotzu di Cagliari, non in pericolo di vita, per accertamenti. È stato ricoverato in osservazione con diagnosi “annegamento senza esito mortale”.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari verrà informata dalla Stazione di Castiadas.