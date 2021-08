Motociclismo: due giovani sardi ai campionati europei e mondiali

Due giovanissimi piloti sardi, Michele Cuccu e Niccolò Lisci, hanno preso parte rispettivamente al campionato Yamaha R3 bLU cRU European Cup e al mondiale Supersport 300 a Most, in Repubblica Ceca.

Le corse si sono svolte in concomitanza con il Campionato del Mondo Superbike, che per la prima volta in assoluto si è disputato sul circuito ceco.

Entrambi in sella alla Yamaha R3, seppur in configurazioni diverse, sono riusciti a portare a termine entrambe le gare maturando esperienza in questi campionati così competitivi.

Il livello dei partecipanti è molto alto e questo permette di imparare velocemente le piste e i trucchi del mestiere direttamente dai migliori della classe.

Michele Cuccu, quindicenne pilota di Iglesias tesserato con il Motoclub Gonnesa, ha chiuso entrambe le gare vicino al gruppo in lotta per la zona punti. La cancellazione del turno di qualifiche per maltempo ha influito sulla posizione di partenza ma, in gara, Cuccu è sempre rimasto vicino al gruppo di piloti entrati in zona punti. Il miglior piazzamento del weekend è stato un diciottesimo posto in gara 2.

Niccolò Lisci, invece, era alla sua prima esperienza in ambito mondiale con il Team Machado Came SBK. Entrambe le gare hanno visto il pilota ventenne sassarese protagonista di due rimonte che gli hanno permesso, come miglior risultato, di tagliare il traguardo in ventinovesima posizione in gara 2.

Entrambi i piloti si ritengono soddisfatti per la grande esperienza maturata durante questo weekend di gara, consapevoli di poter ottenere piazzamenti di prestigio durante i prossimi round. Inoltre, bisogna sottolineare le difficoltà logistiche ed economiche per i piloti sardi che prendono parte agli sport motoristici come questo. Gli sforzi da mettere in campo sono notevoli ed è per questo che i risultati ottenuti dai giovanissimi piloti sardi assumono un peso ancora più elevato.