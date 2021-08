MILANO – Disfatta Cagliari a San Siro. A trionfare è il Milan con un poker

MILANO – Finisce con un poker del Milan sul Cagliari il match di San Siro, in una sfida che sarebbe dovuta essere di rilancio per gli isolani. Una vittoria schiacciante – per 4 – 1 – che non ammette repliche, con gli ospiti che hanno mostrato le loro debolezze in diversi reparti del campo. Serata da dimenticare per i sardi. Decisivi tra i rossoneri Tonali, Brahim Diaz, il neo acquisto Giroud (autore di una doppietta), per i rossoblù il pareggio illusorio di Deiola è stato l’unico acuto da archiviare in senso positivo. Semplici opta ancora per il collaudato 3 – 5 – 2, con Radunovic al posto dell’infortunato Cragno, poi difesa a tre con Ceppitelli, Godin e Carboni, sulla mediana Nandez, Deiola, Strootman, Marin e Dalbert, a pungere Joao Pedro e Pavoletti. Il trainer Pioli punta su Diaz e Leao, affiancati a Giroud. Ritmi subito altissimi. Al 12′ i meneghini mettono il muso davanti, grazie ad una punizione magistrale di Tonali. Neanche il tempo di mettere la sfera sul cerchio di metà campo, che il Cagliari trova il pareggio. Il traversone al bacio di Joao Pedro è un invito perfetto per la testa di Deiola che, al 15′, rimette in carreggiata la sfida. E’ un fuoco di paglia. Perché le emozioni non finiscono certo qui. Al 17′ sigillo fortunoso di Brahim Diaz, che si ritrova sul tiro di Leao, spiazzando l’estremo ospite. Al 24′ Giroud cala il tris, con un sinistro di prima intenzione su servizio di Diaz. Al 36′ i rossoblù provano a reagire con un tiro di poco a lato di Pavoletti. Poca roba. Al 42′ rigore al Diavolo per un fallo di mano di Strootman. Giroud è freddissimo dal dischetto. La ripresa è pura accademia. Quasi una partita di allenamento tra le due squadre. Il Cagliari tenta di accorciare all’inizio della frazione con Pavoletti, poi si deve arrendere al dominio rossonero. Ora la sosta, poi sarà il Genoa ad arrivare alla Unipol Domus, ma Semplici aspetta buone notizie dal mercato con gli innesti per rimpolpare una squadra ancora da assestare.

Luciano Pirroni

MILAN (4 – 2 – 3 – 1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali (23′ s. t. Bennacer); Saelemaekers (23′ s. t. Florenzi), Diaz, Leao (23′ s. t. Rebic); Giroud. All. Stefano Pioli.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Ceppitelli (19′ s. t. Zappa), Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Strootman (30′ s. t. Farias), Marin, Dalbert (30′ s, t. Lykogiannis); Joao Pedro, Pavoletti. All. Leonardo Semplici

ARBITRO: Serra di Torino

RETI: Nel primo tempo al 12′ Tonali, 15′ Deiola, 17′ Brahim Diaz, 24′ e 42′ (su rigore) Giroud