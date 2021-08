Dal 10 al 15 agosto 2021 a Olbia (presso i locali della Scuola Civica di Musica di Olbia) si terrà una Masterclass di tromba tenuta dal Maestro Andrea Lucchi che dal 2003 fa parte, quale Prima Tromba, dell’Orchestra Sinfonica Nazionale dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma. Stesso ruolo ha ricoperto nell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI dal 1996 al 2002. Come Prima tromba ospite ha suonato con l’Orchestra Filarmonica della Scala, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, la NDR Sinfonieorchester di Amburgo, la SWR Sinfonieorchester di Freiburg-Baden Baden. Dal 2015 collabora con l’Orchestra Sinfonia del Concertgebouw di Amsterdam.

In seguito alla vittoria nel 1991 del concorso ministeriale, è stato docente di tromba presso il Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia (1992-1994) e il Conservatorio “Antonio Buzzolla” di Adria (1994-1996). Ha tenuto classi di perfezionamento per l’Orchestra dei Giovani dei Paesi del Mediterraneo di Marsiglia (1999), al III Corso Internazionale di Formazione Orchestrale di Gandìa in Spagna (2004), al Corso di Formazione Orchestrale di Lanciano, al Corso di Perfezionamento strumentale di Catarroja a Valencia (2009, 2010, 2011), e dal 2009 è docente dei Corsi di alto perfezionamento per tromba denominati ‘I Fiati’ dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Dal 2012 è docente presso l’Accademia I Musici di Parma.

La masterclass è promossa e organizzata dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas, con la Direzione Artistica del Maestro Ignazio Perra (con il contributo della R.A.S., Assessorato della P.I., Beni Culturali, Informazione, Sport e Spettacolo, ai sensi della L.R. 1/90 art. 56 e della L.R. n. 64 del 18/11/1986, art. 2), in collaborazione con il Comune di Olbia e con la Scuola Civica di Musica di Olbia diretta dal Maestro Dante Casu.

Le lezioni tenute dal Maestro Lucchi si articoleranno in attività di tipo pratico strumentale (individuali e a piccoli gruppi, anche di tipo laboratoriale) con momenti destinati al consolidamento e/o al potenziamento delle tecniche esecutive e interpretativo – musicali inerenti alla tromba.

L’appuntamento con il M° Lucchi mira ad offrire ai trombettisti, cultori, appassionati e strumentisti in genere, sardi e non, l’opportunità di un confronto con il suo magistero musicale e didattico e vuole rappresentare un momento di stimolo, di scambio e di crescita per gli stessi.

Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino”

Via Arma Azzurra 9 – Casella Postale n. 225 – cap 09067 Elmas C.F. 92031560920

Presidente Bandini Gabriella – ennioporrino@tiscali.it – ennioporrino@pec.it

Direttore Artistico Perra Ignazio 3899986031 – perra.ignazio@tiscali.it

Responsabile della produzione Garau Maria Elena 3897909580 mariaelenagarau@gmail.com