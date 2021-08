“Marmilla”, tutela del paesaggio Barumini e Collinas

Tutela del paesaggio: ci sono anche Barumini e Collinas.

I due comuni hanno trasferito la funzione autorizzativa all’Unione di comuni “Marmilla”

I sindaci: <Tempi ridotti per le pratiche e costi minori>

Il patto per la tutela del paesaggio oramai è completo nel territorio dell’Unione di comuni “Marmilla”. Anche le amministrazioni di Barumini e Collinas hanno aderito all’importante servizio, svolto dall’ufficio che si occupa di tutte le attività di pianificazione e tutela paesaggistica, ma anche del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche dei procedimenti delegati dalla Regione.

L’ADESIONE I due consigli comunali di Barumini e Collinas hanno prima deliberato di affidare all’Unione Marmilla la funzione autorizzatoria delegata in materia di paesaggio, delibere recepite poi dalla stessa assemblea dei sindaci e amministratori dell’ente intermedio nell’ultima riunione nella sala conferenze del museo del territorio de Sa Corona Arrubia. Votazione unanime.

L’UFFICIO Il servizio in forma associata dell’Unione è diretto e coordinato dall’ingegner Alessio Ortu. L’ufficio si occupa, appunto, di tutte le attività di pianificazione e tutela paesaggistica, nonché del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche dei procedimenti delegati dalla Regione Sardegna. Sempre lo stesso ufficio svolge funzioni di supporto alle attività dell’intero servizio della pianificazione strategica e territoriale. Un esempio pratico. L’ufficio rilascia le autorizzazioni per interventi nei centri storici relativi a finestre, facciate, ma anche per nuovi volumi.

IL PATTO Al servizio associato avevano già aderito gli altri sedici comuni dell’Unione: Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Sanluri, Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru e Villanovafranca. <Un’ulteriore dimostrazione dell’efficienza e dell’efficacia delle funzioni del nostro ente e con una riduzione dei costi rispetto alla gestione singola di un servizio da parte di un municipio>, ha detto il presidente dell’Unione Marco Pisanu.

I SINDACI <L’adesione al servizio gestito dalla nostra Unione di comuni ridurrà i tempi di lavorazione delle pratiche destinate alla valutazione paesaggistica, avvicinando un servizio di importanza strategica al territorio, che ne usufruisce. E’ un altro importante tassello dell’ottimo lavoro che la nostra Unione da anni sa esprimere>, ha commentato il sindaco di Collinas Francesco Sanna.

Lo ha seguito il collega di Barumini Michele Zucca: <Eravamo uno degli ultimi comuni dell’Unione a rilasciare autorizzazioni paesaggistiche. Abbiamo fatto questa scelta dopo le dimissioni del nostro dipendente dal ruolo di responsabile dell’aria ambiente e paesaggio e aderito al servizio associato dell’Unione, un servizio senza costi e decisamente efficiente>.