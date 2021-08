Marina Militare: dal prossimo 30 agosto si svolgerà il 2° corso “Coordinator Rescue Forces” (CRF)

Il corso – unico nel panorama della NATO - risponde ad una esigenza della comunità internazionale del soccorso subacqueo, chiamata ad operare, in caso di incidente ad unità subacquea, in una situazione di assoluta emergenza tecnica, mediatica e psicologica.

Dal 30 agosto al 9 settembre 2021 si terrà presso il Comando Flottiglia Sommergibili (COMFLOTSOM) di Taranto, il 2° Corso Coordinatori Forze di Soccorso a sommergibile sinistrato (CRF – Coordinator Rescue Force).

La didattica sarà condotta congiuntamente dalla Marina Militare e dall’International SubMarine Escape and Rescue Liaison Office (ISMERLO) e sarà arricchita da partnership di rilievo come NATO Submarine Rescue System (NSRS) e DRASS Galeazzi, coinvolgendo inoltre alcune importanti infrastrutture pugliesi come l’aeroporto di Grottaglie, il Centro Ospedaliero Militare di Taranto (MARISPEDAL) e la stazione satellitare italiana del sistema COSPAS-SARSAT di Bari.

Questa edizione vedrà la partecipazione delle marine di Argentina, Grecia, Indonesia, Spagna, Stati Uniti ed avrà come focus i recenti incidenti occorsi ad unità subacquee.