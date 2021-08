Marco Lo Russo dall’Inferno di Dante al tramonto sul lago

La fisarmonica del Maestro Marco Lo Russo torna ad incantare il Lazio con due appuntamenti da non perdere: sabato 28 agosto a partire dalle ore 18.00 a Lenola (LT), impreziosendo musicalmente la lettura integrale dell’Inferno di Dante e sabato 4 settembre a Rocca di Papa (RM), nel complesso del Convento di Palazzola alle ore 19.00 con un recital solistico per la Stagione 2021 de “I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati”.

Nel primo appuntamento il Maestro Lo Russo affiancherà l’attore Giuseppe Pestillo nella suggestiva lettura dell’Inferno di Dante a 700 anni dalla sua morte, nei luoghi più caratteristici del borgo di Lenola. L’evento Sentieri sonori lettura della Commedia nei luoghi del Parco, lettura integrale itinerante della prima cantica, è organizzato dall’Associazione Ars di Fondi ed è promosso dall’Ente Parco Ausoni. Per l’occasione, il repertorio musicale, dal medioevo alla contemporaneità, accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionale da un ingresso senza speranze, ad un finale carico di sogni e desideri.

advertisement

Nel secondo appuntamento, quello del 4 settembre ai Castelli Romani, Marco Lo Russo, invece, sarà protagonista di un concerto per fisarmonica solista nel complesso del Convento di Santa Maria ad Nives di Palazzolo, conosciuto anche come Palazzola, la misteriosa e antichissima dimora storica che si trova a Rocca di Papa e che offre una vista spettacolare sul lago di Albano. Immagini mozzafiato al tramonto per questo appuntamento con “I Concerti dall’Accademia degli Sfaccendati”, ideati ed organizzati dalla Coop Art, tra le più antiche cooperative culturali di Roma costituita da un gruppo di cantanti lirici nel 1969 ed attiva ai Castelli Romani dal 1976.

Il Maestro Marco Lo Russo con questi due appuntamenti di fine estate, conferma il suo amore per il Made in Italy, che promuove da anni all’estero e la volontà di continuare a valorizzare gli infiniti luoghi di arte e cultura sparsi nel Bel Paese.

Per entrambi gli eventi, che si svolgeranno nel rispetto delle normative anti covid, è necessaria la prenotazione e il green pass.

Info e prenotazioni: per l’evento di Lenola del 28 agosto 2021 dalle ore 18.00:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-divina-commedia-inferno-167382133467?fbclid=IwAR3-lqorRRC20PY86w_F7TNbtfVqkUrSnxYq_53wtKXXIprYQ8zEMGw628Q

https://www.arsfondi.it/

Per l’evento del 4 settembre 2021 a Palazzola, Rocca di Papa ore 19.00: Coop Art +393331375561 (anche WhatsApp) +39069398003 concerti.sfaccendati@gmail.com