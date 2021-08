Marco d’Angelo è partner di “Salotto delle Celebrità” del Festival di Venezia

Marco d’Angelo, direttore di Limemagazine.eu, diventa Official Media Press Partner de Il “Salotto delle Celebrità” format all’interno del Festival del Cinema di Venezia.

Chi conosce Marco d’Angelo sa bene che non solo è impegnato nel sociale, ma è anche direttore di un blog ormai molto conosciuto non solo in Sardegna ma anche in Italia e all’estero.

Questo non solo per i molteplici partner e collaborazioni, ma anche per le news che ogni giorno fa uscire sul proprio blog.

Chi legge Limemagazine sa bene che Marco collabora con varie testate giornalistiche importanti, politici, cantanti, dj, youtuber, attori, registi, sosia, e marchi importanti come perugina,levissima, ecc.

Da poco però ha fatto sapere che sarà presente al Festival del Cinema di Venezia, perchè è stato preso come Official Media Press & Partner de Il Salotto delle Celebrità, format molto noto presente non solo all’interno del Festival, ma anche a Sanremo, Miss Europe Continental e Festival del Cinema di Roma.

Il Salotto delle Celebrità è un idea che nasce da Alessandro Grifa direttore dell’Ag Agency Management, che fin da subito ha creduto in Marco e nel progetto Limemagazine.eu. Un passo importante ma non solo questo bolle in pentola, infatti Marco ha altre cose in ballo, molto grosse sia con L’Ag Agency Management che con altri di cui ora non può far nomi.