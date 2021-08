Maracalagonis. Allontanamento dalla casa familiare disposto per un commerciante 49enne

Allontanamento dalla casa familiare. Ieri a Maracalagonis, i Carabinieri della locale Stazione hanno notificato ad un 49enne, originario di Sinnai, commerciante con precedenti denunce a carico, un’ordinanza di divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese.

Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Cagliari – Sezione Gip, in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia. Dalla denuncia-querela formalizzata dalla 46enne ex convivente dell’uomo e dagli accertamenti compiuti dai carabinieri, è emerso che la donna sarebbe stata sottoposta nel tempo ad una serie di vessazioni, ingiurie fisiche e morali che le hanno reso la vita impossibile e alle quali a un certo punto lei si è ribellata, chiedendo ausilio al locale presidio dell’Arma.

Il denunciato dovrà ora rispettare le prescrizioni dell’autorità giudiziaria a scanso di provvedimenti cautelari ulteriori e più restrittivi, che potrebbero intervenire qualora vi fossero delle inadempienze rispetto a quanto prescritto dal Giudice.