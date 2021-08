L’importanza dei Big Data online per la crescita e il successo del business

Il successo del business. Con la Pandemia di Covid-19 molte aziende hanno dovuto fare i conti con la trasformazione digitale, un processo in corso da tempo accelerato dall’emergenza sanitaria. Creare un business moderno e resiliente consente di investire nel futuro dell’organizzazione, per costruire un’impresa più competitiva e in grado di affrontare in modo più sereno le sfide della modernità e della digitalizzazione avanzata.

In questo contesto si parla molto di Big Data online, in particolare di come le aziende devono imparare a sfruttare l’enorme quantità di informazioni disponibili oggi per la crescita e il successo del business. Realizzare un business data-driven significa prendere decisioni in base alle indicazioni fornite dai dati e non più basandosi sul proprio istinto imprenditoriale, tuttavia queste informazioni devono essere accurate e affidabili, acquisite attraverso indagini di mercato online precise e mirate.

I Big Data online rappresentano tutti i dati creati dagli utenti durante l’interazione in rete, dalle ricerche realizzate su Google e gli altri motori di ricerca ai contenuti postati sui social, alle visite ai siti web durante la navigazione online. Si tratta di una gigantesca mole di informazioni in merito a parole, foto e video, che includono anche le opinioni espresse su eventi, accadimenti e aziende, oltre alle azioni realizzate in termini di consumo di prodotti e servizi. Contestualizzare questi dati in base a specifici obiettivi aziendali permette di prendere decisioni corrette, tuttavia farlo richiede complessi processi di analisi di mercato.

advertisement

Come sfruttare i Big Data per sviluppare il proprio business

Attraverso indagini di mercato online avanzate per lo studio dei Big Data online realizzate da agenzie come Central Marketing Intelligence, azienda rinomata per il suo affidabile e innovativo metodo brevettato Market X-Ray, è possibile sfruttare le informazioni online per sviluppare il business in base ai propri obiettivi strategici. Naturalmente serve innanzitutto una consulenza personalizzata, per stabilire insieme ai professionisti quali sono le indicazioni che si vogliono ottenere.

Un’analisi dettagliata di mercato basata sullo studio dei Big Data permette di reperire le informazioni giuste, filtrarle in modo ottimale, isolare i dati realmente utili e comprendere bene la situazione, ottenendo insight azionabili per una maggiore consapevolezza sulle decisioni da prendere per il business. Per usare i Big Data per questi scopi servono professionalità specifiche e software all’avanguardia, integrati all’interno di un metodo operativo che consente di effettuare indagini di mercato online moderne, efficienti ed esaustive.

Tramite le ricerche di mercato sui Big Data online si possono scoprire i nuovi trend del proprio settore, comprendere le scelte di consumo degli utenti in target, analizzare le strategie dei competitors, oppure capire qual è la percezione degli utenti in merito al proprio brand. Inoltre è possibile sapere quali prodotti e servizi sviluppare per soddisfare le esigenze di potenziali clienti, ottenere indicazioni essenziali per migliorare la brand awareness e individuare cambiamenti di mercato che possono mettere a rischio il posizionamento dell’azienda.

Le analisi dei dati online possono essere impiegate per finalità di marketing, comunicazione e pubblicità, ma anche per essere consapevoli sulle mosse della concorrenza, oppure per ottimizzare alcuni processi interni all’organizzazione. Un’azienda di successo, infatti, non solo propone prodotti e servizi in grado di risolvere i problemi degli utenti, ma al contempo è caratterizzata da un team affiatato che lavora per il raggiungimento di una serie di obiettivi comuni. Inoltre un’impresa in salute ha anche il massimo controllo sulle spese, affinché il business sia sostenibile e in grado di affrontare le sfide di mercato.

Quali benefici garantisce l’uso strategico dei Big Data online

Utilizzare le informazioni online nelle strategie di business significa agire in modo consapevole, un approccio che garantisce vantaggi considerevoli sotto diversi aspetti. Innanzitutto è possibile realizzare investimenti intelligenti, usando in modo efficiente le risorse aziendali, riducendo gli sprechi e aumentando le spese nelle attività più produttive. Gestire in maniera efficace le risorse assicura una maggiore sostenibilità nel lungo termine, rendendo l’azienda più resiliente e competitiva.

Allo stesso tempo è possibile ricevere informazioni accurate a seconda di specifici obiettivi di business, dalla creazione di strategiche aziendali vincenti all’ottimizzazione di determinati aspetti e processi, come l’aumento della brand identity o la scelta del timing giusto per il lancio di un nuovo prodotto. Oggi Big Data online e analisi di mercato sono indispensabili per qualsiasi azienda, sia nel settore B2C sia in quello B2B, per individuare nuove opportunità e ridurre i margini di errore nelle scelte decisionali.