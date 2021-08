“Leggendo Ancora Insieme”: Lecis e Meyer alla rassegna letteraria oristanese

Dopo una breve pausa estiva riprendono gli incontri della decima edizione di “Leggendo Ancora Insieme”.

La prossima settimana, la rassegna letteraria oristanese, patrocinata dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune di Oristano, ospiterà Vindice Lecis e Sabina Meyer.

Pulixi e Abate saranno i protagonisti dei prossimi incontri.

APPUNTAMENTO Mercoledì 25 agosto

Alle 21.30, nel giardino del Museo Diocesano Arborense, Vindice Lecis presenterà “La conquista” , libro edito dalla casa editrice “Condaghes”. Dialogherà con l’autore la professoressa Carla Cossu.

IL LIBRO

Sullo sfondo degli avvenimenti che portarono il regno d´Aragona alla conquista della Sardegna, palpitano le vicende umane di personaggi che intrecciano le loro esistenze nello scenario incandescente della guerra. Furato Karras, funzionario-agente segreto del giudice Ugone d’Arborea alle prese con i rimorsi della sua coscienza di sardo; la sua sorprendente informatrice sulcitana Dimilde col marito fonditore di metalli, Arsoco Vacca; il falegname e miliziano sassarese Biagio Pintus e la donna che diventerà sua moglie, perseguitata da un passato doloroso; il ghibellino pisano Lupo Cinini in fuga dagli intrighi della sua città e in cerca di una rivincita; l´ufficiale catalano degli almogavari Mateu detto la vendetta, col fidato Ramon lo sfregiato e il giovane vinaio di Molins de Rei sognatore di avventure, Bernat. (www.condaghes.it)

L’AUTORE

Vindice Lecis è nato a Sassari nel 1957. Giornalista e scrittore, ha lavorato per 35 anni come capo cronista, capo redattore e inviato per le testate del Gruppo Editoriale “L’Espresso”.

A partire dal 2003 ha scritto e pubblicato numerosi romanzi e un libro inchiesta, edito da Condaghes, sull’esperienza delle case cedute a 1 euro nel paese di Ollolai.

APPUNTAMENTO Sabato 28 agosto

Alle 19, all’interno della Galleria Mazzini, in via Mazzini 37 a Oristano, la cantante Sabina Meyer presenterà “A voce nuda. Aforismi vocali” , libro edito dalla casa editrice “Scienze e Lettere”.

A dialogare con l’autrice sarà il musicista e compositore Eugenio Colombo e l’incotro sarà accompagnato da un aperitivo offerto dalla Galleria Mazzini.

Meyer e Colombo si esibiranno poi alle 22, nel chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni, in uno spettacolo di musica contemporanea, jazz e pop inserito nel programma della XIV edizione di Miniere Sonore¸festival di musiche attuali.



IL LIBRO

Si tratta di brevi note, alla maniera dell’aforisma, emerse in anni passati con il canto, sia in veste d’interprete, sia di docente. L’approccio è intuitivo, si lascia guidare dall’oggetto che studia e grazie a esso scopre e trova risposte. Le osservazioni riflettono l’esperienza dell’autrice-cantante nell’ambito della musica contemporanea, accademica e non, della musica d’improvvisazione, della sound poetry e del canto barocco. Quest’indagine, infatti, prende le mosse dalla tecnica classica, ne spiega il funzionamento e l’efficacia per essere poi trasposta in stili e pratiche sonore diversissime. Il fine è quello di riuscire a far cantare il corpo e far emergere il suono che avrà così la possibilità di assumere colore espressivo inusitato.

L’AUTRICE

È una cantante che ha fatto della trasversalità il suo stile. Si muove tra musica contemporanea, barocca e musica d’improvvisazione. Il suo repertorio spazia dalla musica contemporanea colta alla sperimentazione elettronica più ardita. Inoltre è attiva sul fronte della poesia sonora e compone canzoni su testi poetici di autrici contemporanee.

Si sta specializzando in vocalità barocca e ha sviluppato un approccio personale che accosta la vocalità barocca all’elettroacustica e alla videoarte. È ideatrice del progetto Ninfa in lamento.

Ha inciso per Harmony Music, Auditorium, Ambiances Magnétiques, Raitrade, Radio3Suite, Ants, Die Schachtel, TiconZero, Bolt Records.

Laureata summa cum laude in Musicologia e Antropolgia all’Università di Bologna nel 1994.

Ha studiato tecnica vocale con Delia Surrat e si è specializzata nel repertorio contemporaneo sotto la guida di Michiko Hirayama. Ha seguito le Masterclass di Rinaldo Alessandrini per la conoscenza della vocalità barocca.

È docente di Canto Jazz e Improvvisazione al Conservatorio Giacomo Puccini di Pesaro e del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. (biografia completa su www.sabinameyer.com)

PER PARTECIPARE

Gli incontri sono organizzati in collaborazione con il Museo Diocesano Arborense e con la Galleria Mazzini di Oristano. Durante gli incontri gli ingressi saranno contingentati e verranno rispettati tutti i protocolli anti-covid.

È consigliato prenotare chiamando il numero 0783 71722 ed è raccomandato arrivare con un po’ di anticipo per poter sbrigare le pratiche di registrazione dei presenti e far sì che l’incontro inizi con puntualità.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Il calendario della rassegna letteraria oristanese prevede altre due date prima della sezione a tema che prenderà vita a fine settembre.

Gli ospiti dei prossimi appuntamenti di “Leggendo Ancora Insieme” saranno Piergiorgio Pulixi, il 30 agosto, e Francesco Abate, il 3 settembre.

LA RASSEGNA

“Leggendo Ancora Insieme”, progetto ideato da Marina Casta e realizzato dall’Associazione Culturale Heuristic, giunge quest’anno alla decima edizione e si fonda, come sempre, sulla necessità imprescindibile di una rigenerazione del senso civico attraverso la solidarietà, la responsabilità critica e l’arma fragile, ma potentissima, della lettura.La rassegna letteraria oristanese nasce nel 2012 da “Il Maggio dei Libri”, una campagna nazionale promossa dal “Centro per il libro e la lettura” del MIBACT che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali. La II e la III edizione della rassegna sono state premiate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con una menzione speciale per la validità dei progetti presentati.

“Leggendo ancora insieme” anima la città di Oristano e fa tappa in diversi comuni della Sardegna con presentazioni di libri, momenti di lettura condivisa e laboratori nelle scuole.

Leggendo Ancora Insieme è una rassegna realizzata grazie anche al contributo della Regione Autonoma della Sardegna – assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – e al patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Oristano.