Le Voci di Astarte – Janas Festival 2021 presenta lo spettacolo “94 passi in giardino”

Teatro e natura s'incontrano in "94 passi in giardino" - lo spettacolo della Casa degli Alfieri, scritto e interpretato da Lorenza Zambon, in scena DOMANI (martedì 3 agosto) alle 19 tra le Domus de Janas nel magico scenario della Necropoli di Prunittu a Sorradile.

Teatro e natura s’incontrano in “94 passi in giardino” – lo spettacolo della Casa degli Alfieri, scritto e interpretato da Lorenza Zambon, in scena DOMANI (martedì 3 agosto) alle 19 tra le Domus de Janas nel magico scenario della Necropoli di Prunittu a Sorradile. Il Janas Festival 2021 organizzato da Le Voci di Astarte con la direzione artistica di Sabrina Barlini (dopo l’inaugurazione lo scorso 27 luglio con i racconti delle “Cantastorie” a Santadi) prosegue con la pièce originale che racconta di «un giardino molto amato e delle mille cose che vi accadono».

Lorenza Zambon ha saputo innestare la sua passione teatrale con l’interesse per le piante e il paesaggio, creando un proprio originale percorso in cui l’arte del narrare storie si fonde con la forza generatrice e le continue metamorfosi della natura.

“94 passi in giardino” descrive la nascita di un giardino, «strappato al gerbido e alla boscaglia», che prende forma da una prima montagnola di terra. «Venti anni dopo gli umani sono cresciuti, il giardino è maturo e rivela i suoi segreti più profondi. Le scoperte e le meraviglie non hanno fine».

Una geografia dell’anima si compone attraverso la lettura del paesaggio, dei segni e dei simboli reali e immaginari che compongono una grammatica delle emozioni, in un dialogo costante tra l’artista e il suo ambiente, che muta ad ogni stagione, si evolve non diversamente dello spirito umano. «Si parla di un un sentiero segnato con i passi, e di altri, selvatici, di bosco e di città, sentieri del desiderio che raccontano storie».

“94 passi in giardino” traccia attraverso le parole e i gesti, come un arcano rito, «un percorso intimo e anche visionario», per rivolgere al pubblico un sommesso «invito in un luogo segreto e accogliente».

Il Janas Festival 2021 (ri)parte così da Sorradile, con le sue suggestive “dimore delle fate” scavate nella roccia che diventano teatro “naturale”, per approdare mercoledì 4 agosto alle 21.30 in piazza Chiesa a Masainas con la moderna favola de “La capretta di Maria” (produzione Il Crogiuolo).

Per informazioni e prenotazioni 338.3989517 – 351.9945903