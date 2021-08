La Spezia: le vele d’epoca al Mariperman e Seafuture 2021

Due nuovi appuntamenti vedranno coinvolte le vele d’epoca alla Spezia in un finale di stagione che promette di regalare grandi emozioni.

In occasione della 33esima edizione del Trofeo Mariperman, dal 24 al 26 settembre 2021, e nel corso della settima edizione di Seafuture, la convention internazionale dedicata alle tecnologie marittime ed all’economia del mare, in programma dal 28 settembre all’1 ottobre, Il Golfo dei Poeti ospiterà una serie di regate aperte anche alle imbarcazioni d’epoca e classiche. Gli scafi che parteciperanno saranno ormeggiati (sino ad esaurimento posti) presso i moli di Assonautica La Spezia e creeranno un museo galleggiante della storia della vela. Coinvolta nell’organizzazione l’AIVE, Associazione Italiana Vele d’Epoca, in partnership con Assonautica La Spezia e l’Associazione Vele Storiche Viareggio.

IL FINALE DI STAGIONE DELLE VELE D’EPOCA

Dopo il successo di “Le Vele d’Epoca nel Golfo”, organizzato annualmente a giugno presso il borgo spezzino delle Grazie, l’AIVE, Associazione Italiana Vele d’Epoca, si rende nuovamente protagonista di due eventi nel Golfo della Spezia dedicati alle barche storiche. Il primo appuntamento si terrà dal 24 al 26 settembre 2021 in occasione del 33° Trofeo Mariperman, manifestazione che nel corso delle varie edizioni ha sviluppato uno stretto legame tra il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale (CSSN) della Marina Militare, organizzatore della kermesse spezzina, e il Comitato dei Circoli velici del Golfo della Spezia. Le vele d’epoca regateranno nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 settembre.

Una settimana dopo, esattamente sabato 2 ottobre, a conclusione della manifestazione Seafuture 2021, si svolgerà una veleggiata organizzata dalla Scuola di Mare Santa Teresa di Lerici in collaborazione con il Parco Nazionale delle 5 Terre e Assonautica denominata “5 Terre National Park Sailing Day”. Potranno partecipare le imbarcazioni da diporto con lunghezza superiore a 6 metri e le vele d’epoca avranno una classifica dedicata.

In occasione dei due appuntamenti le imbarcazioni partecipanti potranno sostare, fino ad esaurimento posti, presso il Porticciolo De Benedetti dell’Assonautica della Spezia da lunedì 20 settembre fino alle ore 12:00 di martedì 28 settembre oppure fino alle ore 12:00 di martedì 5 ottobre se iscritti alla Veleggiata Seafuture. I moli sono adiacenti alla Passeggiata Costantino Morin, di fronte al centro cittadino. Un’occasione unica per i visitatori che vorranno conoscere da vicino la storia e le caratteristiche di alcune tra le più belle imbarcazioni d’epoca ancora naviganti.

Le attività in mare e tutti gli eventi a terra si svolgeranno tenendo conto del “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19”, approvato dal CONI e dall’Ufficio Sport dell’ex Ministero delle politiche giovanili e dello Sport.

DOPPIA REGATA STORICA AL 33° MARIPERMAN, IL PROGRAMMA

Il Trofeo Mariperman è nato nel 1988 per commemorare il centenario dell’omonimo Ente della Marina Militare. Col passare degli anni ha acquisito grande importanza fino a diventare una manifestazione sportiva e di interscambio per Enti di ricerca, Università, Istituzioni ed Industrie. L’Autorità Organizzatrice è la FIV, Federazione Italiana Vela, che ne demanda l’organizzazione all’Affiliato Circolo Velico La Spezia, con la collaborazione, tra gli altri, dell’Associazione Italiana Vele d’Epoca, Assonautica La Spezia e Associazione Vele Storiche Viareggio. Alle regate di barche d’epoca, che nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 settembre si contenderanno l’ottava edizione del Trofeo CSSN AdSP, saranno ammessi gli yachts in possesso di certificato di stazza C.I.M. 2021, gli Spirit of Tradition muniti di certificato IRC e le Vele Storiche giudicate ammissibili da una commissione fiduciaria del C.I.M. Il trofeo sarà assegnato all’imbarcazione d’Epoca o Classica che avrà ottenuto la miglior somma dei tempi compensati nelle due prove. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria. Ecco il programma delle giornate:

Venerdì 24 settembre 2021

Ore 18:30 – Concerto Fanfara di Presidio – Lerici, Piazza Garibaldi

Sabato 25 settembre 2021

Mattina – 8˚ Trofeo CSSN – ADSP, Vele d’Epoca e storiche prova 1

Ore 20:00 – Cena del nostromo – estrazione premi a sorteggio

Domenica 26 settembre 2021

Mattina – 8˚ Trofeo CSSN – ADSP, Vele d’Epoca e storiche prova 2 (con partenza e arrivo da Molo Italia della Spezia). Sorvolo Ultraleggeri

LA VELEGGIATA AL SEAFUTURE 2021

Sette edizioni, 200 espositori e oltre 9.000 partecipanti. Questi i numeri di Seafuture 2021, la business convention delle tecnologie marittime e dual use organizzata da IBG (Italian Blue Growth, società formata dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine, Consorzio Tecnomar Liguria e EIEAD) presso l’Arsenale della Marina Militare della Spezia dal 28 settembre all’1 ottobre. A conclusione dell’evento, nella giornata di sabato 2 ottobre, si svolgerà la seconda edizione della veleggiata, perché Seafuture è mare a 360°, denominata “Seafuture – 5 Terre National Park Sailing Day – Inclusivity, Sustainability, Blue Innovation”, aperta a tutte le barche e multiscafi, cabinati e aperti, senza limitazione di età, senza utilizzo di certificati di stazza a partire da 6 metri di lunghezza fuori tutto in su. Le vele d’Epoca, Classiche, Spirit of Tradition e Tradizionali avranno una classifica a loro dedicata (iscrizioni online entro il 23 settembre al sito www.trofeomariperman.it). Di seguito il programma della giornata:

Sabato 2 ottobre 2021

Ore 09:00 – c/o Assonautica Briefing di Veleggiata/Regata

Ore 12:00 – Veleggiata/Regata Portovenere – 5 Terre

Ore 18:00 – c/o Assonautica Premiazione

INFORMAZIONI, ISCRIZIONI E BANDI DI REGATA

www.trofeomariperman.it

E-mail: regate@trofeomariperman.it – aive.yacht@gmail.com

Roberta Talamoni cell. 347 4336750

Attilio Cozzani cell. 335 6961043