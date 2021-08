La compagnia turca Akkon Lines sceglie il terminal IMT a Genova

Da oggi, 3 agosto, non sarà solo il colore dei container, rosso-arancio, ad avvicinare il Gruppo Ignazio Messina & C. alla giovane compagnia turca Akkon Lines che in tre anni ha conquistato un ruolo importante in particolare nel mercato dei traffici container infra-Med.

La Akkon Lines ha, infatti, scelto il porto di Genova e in particolare l’IMT – Intermodal Marine Terminal, che fa capo alla Ignazio Messina & C. S.p.A. – come base per la propria linea WEST MED.

La prima nave che ha tenuto a battesimo questa nuova collaborazione con il terminal genovese è la M/V MAX, che ha scalato oggi il Terminal IMT; a bordo della nave una delegazione di IMT, accompagnata da una rappresentante della Akkon Italy, ha incontrato il Comandante della nave a cui è stato consegnato il crest di IMT. I containers vuoti sono già disponibili presso il Terminal IMT e presso i depositi IML (terminals interni e intermodali). Il servizio su Genova sarà settimanale e oltre al capoluogo ligure le navi Akkon nella loro rotazione in Mediterraneo scaleranno in Spagna, Algeria, Tunisia, Libia oltre che ovviamente la Turchia.