Jacopo Trevisani e HP Sport RRT al Valtiberina con Skoda Fabia Rally 2

E’ pronto per recitare un ruolo da protagonista Jacopo Trevisani al 15° Rally Città di Arezzo crete Senesi e Valtiberina.

La gara toscana, quarto dei sei round stagionali del Campionato Italiano Rally Terra, oltre alla finale della Serie Raceday, vedrà il driver bresciano portacolori di HP Sport RRT tornare al volante di una vettura da assoluto, una Skoda Fabia Rally 2 (Delta Rally), per l’occasione gommata MRF, dopo due anni e mezzo dalla sua ultima esperienza per andare alla conquista di un posto al sole.

Sul sedile di destra, tornerà a leggere le note Arianna Faustini, in una gara dall’alto profilo tecnico con ben 28 vetture di classe R5 a darsi battaglia sui “mitici” sterrati aretini, lungo i quali Trevisani non vede l’ora di riprovare emozioni forti. La gara è articolata su sette prove speciali più una la “San Martino in Grania 3” accorciata (4,77 km) rispetto ai primi due passaggi).

Si inizia venerdì pomeriggio con le verifiche tecniche allo stadio di Asciano, l’indomani Shakedown nelle prime ore del mattino sempre ad Asciano, che ospiterà anche la partenza (12:15) della gara. Domenica di buon mattino, l’uscita degli equipaggi dal riordino notturno, parco assistenza, per la prima delle cinque prove speciali in programma alle ore 8:46, conclusione e premiazione, alle 17:30 nel parco assistenza di Arezzo dopo aver percorso ben 83,97 tratti cronometrati.