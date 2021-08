International Ballet Festival di Miami: protagonista Antonio Desiderio

Torna l’International Ballet Festival di Miami, la più grande kermesse americana di danza.

Torna dopo un anno di fermo dovuto al Covid, uno dei appuntamenti internazionali di danza più importanti: l’International Festival Ballet di Miami, in Florida, giunto alla sua XXVI edizione.

Presente come oramai da oltre 15 anni, il manager internazionale Antonio Desiderio in qualità di referente europeo per la manifestazione: “Per me è sempre una grande emozione partecipare a questo evento tanto prestigioso. Quest’anno abbiamo dovuto variare leggermente il nostro modus operandi per via dell’emergenza covid ma abbiamo selezionato due ballerini straordinari che guidati dalla meravigliosa Sabrina Bosco faranno sognare il pubblico di Miami”.

La duratura collaborazione con la direzione del Festival, diretta da Eriberto Jimenez a seguito della scomparsa del fondatore Pedro Pablo Pena , ha permesso ad Antonio Desiderio di portare nei vari anni negli States artisti europei provenienti da svariate compagnie quali l’ Opera di Vienna, l’Arena di Verona, l’English National Ballet, il Washington Ballet, il Balletto di Maribor. Per l’edizione di quest’anno, le ragioni delle restrizioni covid in territorio americano, la coppia presentata da Desiderio sarà americana e formata da Sydney Dolan del Balletto di Philadelphia e da Sterling Baca del Balletto di Pennsylvania. Ma l’italianita’ non mancherà neanche stavolta: sarà presente infatti come Maitre e Coreografa Ospite al Festival, Sabrina Bosco, al suo debutto negli States con una sua creazione assoluta per il Festival, “Quiet Of Love” su musiche di Richard Addinsell, danzata dalla coppia americana insieme al celebre pas de deux del Cigno Nero dal terzo atto de “Il Lago dei Cigni”.

I due galà di chiusura del Festival si svolgeranno nella oramai storica sede del Filmore Jackie Gleason Theatre il 14 e il 15 agosto, già in sold out di vendita e alla presenza di personalità e personaggi di spicco americani per quello che potremmo definire come un Ferragosto in danza.